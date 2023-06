Blestemul lui Ethan!? Jucătorul pe care îl tranferi doar dacă vrei să fii sigur că retrogradezi. Trei la rând

Ampadu a reușit să marcheze pentru Spezia, în meciul cu Verona, însă echipa sa a pierdut meciul cu sorul de 3-1 și a retrogradat în liga secundă.

De asemenea, jucătorul din Țara Galilor a retrogradat cu Venezia sezonul trecut, când echipa a încheiat pe ultimul loc în Seriei A, la fel cum s-a întâmplat cu Sheffield United în campania 2020-21 din Premier League.

Doar împrumutat la Spezia Calcio, până în această vară, Ethan Ampadu va reveni la Chelsea, însă goal.com anunță că sunt șanse mici să rămână la „aristocrați”.

Ampadu are o istorie bocată în ceea ce privește împrumuturile. Fundașul central a semant cu Chelsea în 2017, când a sosit de la Exeter City, iar începând cu anul 2019 a tot fost împrumutat la diferite cluburi.

Ethan Ampadu mai are contract cu Chelsea până în vara anului 2024 și are o cotă de piață de 9 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

2020/21 - Sheffield United, relegated ⬇️

2021/22 - Venezia, relegated ⬇️

2022/23 - Spezia, relegated ⬇️

Ethan Ampadu suffers back to back to back relegations, while on loan from Chelsea, with three different teams. ???? pic.twitter.com/VcNcj22UAm