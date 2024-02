Alexandru Albu a reacționat: ”Nu am ieșit nicăieri! Multă lume vrea să ne facă rău”

Mijlocașul a fost surprins într-un club renumit din Iași alături de un alt jucător de la Rapid, tânărul Andrei Borza (18 ani).

După ce imaginile au apărut în spațiul public, conducerea Rapidului a luat măsuri și i-a exclus din lot pe cei doi, urmând ca aceștia să primească și o amendă usturătoare.

Alexandru Albu a negat că ar fi ieșit în club

Întrebat despre acest subiect, Alexandru Albu a negat, inițial, faptul că ar fi plecat din cantonament pentru a participa la petrecerea organizată de Dragobete.

"Acum am aterizat și am primit nicăieri. Nu am ieșit nicăieri. Posibil să fie din altă zi când am avut liber și am ieșit afară și multă lume vrea să ne facă rău", a spus Albu, pentru iAMSport, printr-un mesaj pe WhatsApp.

La scurt timp, Albu a șters mesajul oferit pentru sursa citată și s-a limitat să spună că nu poate oferi declarații.

Rapid a coborât pe locul trei în Superligă

Înaintea meciului din Moldova, Rapid venea după cinci victorii obţinute în acest an şi două egaluri la finalul anului trecut. Poli Iaşi obţinuse un singur punct în ultimele trei etape.

În urma rezultatului de sâmbătă seară, Rapid a picat pe trei, cu 48 de puncte (la egalitate cu CFR Cluj), în timp ce Poli Iași se află pe 13, cu 30 de puncte.