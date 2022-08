Becali pregătește deja o adevărată lovitură pentru sezonul viitor! Jucătorul trimis la FC Botoșani, ca să-l transfere gratis

Patronul vicecampioanei a dezvăluit că i-a fost propus Kevin Boli, însă i-a spus impresarului să-l ducă la FC Botoșani pentru a-l putea urmări, iar dacă va avea evoluții bune îl va transfera gratis în sezonul viitor.

Sosit la FC Botoșani în această vară, Boli are contract cu clubul patronat de Valeriu Iftime până la finalul acestui sezon.

Becali: „Îl iau gratis dacă e bun!”

„Când s-a dus Boli la el, eu l-am trimis acolo la încercare. Am zis să se ducă la Botoșani, la Iftime, și apoi îl iau eu gratis dacă e bun. Eu l-am trimis pe Boli acolo.

El e împrumutat acolo un an de zile și, dacă îmi place de el, îl iau. Eu l-am îndrumat, 'bă, du-l pe Boli acolo și, dacă-mi place, îl iau eu gratis'. Să vedem dacă e Boli ăla care era. Are un an, peste un an, gratis”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

În afară de FC Botoșani, Kevin Boli a mai evoluat în Superliga la Viitorul (acum Farul Constanța) și CFR Cluj.

În ultimele două sezoane Boli a îmbrăcat tricoul lui Samsunspor. 450.000 de euro este cota de piață a fundașului central.