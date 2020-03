Becali le-a dat sah-mat jucatorilor cu o clauza surpriza in noile contracte! Nu vor vedea banii inapoi daca nu indeplinesc o conditie esentiala

Patronul FCSB a redus la jumatate salariile fotbalistilor.

Din pauza pandemiei de coronavirus, Becali anticipeaza o criza financiara si a taiat deja salariile jucatorilor la jumatate. Mai mult, acesta a declarat ca daca nu va juca in Europa in sezonul viitor, se poate retrage din fotbal, fiindca afacerea nu mai este profitabila.

Conform gsp.ro, Becali a introdus o clauza speciala in noile intelegeri pe care fotbalistii le-au semnat: diferenta de 50% va fi platita inapoi jucatorilor doar daca FCSB se va califica in grupele Europa League sau Champions League in sezonul 2020-2021.

Tanase, Coman si Man, cei cu veniturile cele mai mari, primesc in jur de 8000 de euro dupa reducerea salariilor.

Gigi Becali nu s-a oprit aici si, potrivit sursei citate, le-a transmis jucatorilor ca daca UEFA micsoreaza premiile, atunci si bonusurile lor vor avea de suferit.