Becali a dezvăluit noua ofertă pentru Ianis Stoica: „Fără 20% nici nu discut!” Ce jucător al FCSB-ului mai este curtat 

Ianis Stoica (18 ani) este cel mai atractic jucător de la FCSB. Atacantul a marcat deja de 6 ori, în toate competițiile, și a intrat în vizorul mai multor cluburi din Anglia, printre care și Arsenal.

Însă Gigi Becali a refuzat prima ofertă a londonezilor, de 7.5 miliaone de euro, și le-a cerut 10 milioane de euro, plus 20% dintr-un viitor transfer. Doar că, după spusele patronului de la FCSB, oficialii lui Arsenal i-au făcut o contraofertă.

Becali: „Eu propun să mai rămână 3 ani la FCSB”

„De Coman am o solicitare, dar nu vreau să vorbesc. Nu vreau să vorbim de transferuri acum, Ianis are 18 ani, văd în el un atacant de mare perspectivă. Eu le-am zis celor de la Arsenal 10 milioane de euro, nu are rost să discut toate detaliile, se supără oamenii. O sumă puțin mai mică au propus ei, fără 20% nici nu discut.

Eu propun să mai rămână încă 3 ani la FCSB să iau 50 de milioane de euro pe el, la 21-22 de ani va fi copt, are 18 ani.

L-am vândut pe Chiricheș, care făcea 7 milioane de euro, pe 10. Pe Stanciu, care făcea 5 milioane de euro, pe 10 miliaone de euro. Eu vând dublu. Eu am vrut să vă spun că dacă am un jucător de 20 de miliaone, îl voi vinde cu 40 de miliaone.

Eu când l-am vândut pe Man, l-am vândut să îi fac loc lui Moruțan, după aia a venit Cordea și l-am dat pe Moruțan ca să îi fac loc lui Cordea, pentru că îmi plăcea mai mult de el. Nu am niciun jucător de 20-30 de milioane de euro.

Atâta timp cât joacă echipa, mie îmi place ce joacă echipa, cât ești încă în cărți la titlu, îi dai credit omului. Meciurile grele cu Botoșani și Craiova le-am trecut, dacă ne ajută Dumnezeu cu meciul cu CFR, poate și să trecem în fața lor cu un punct”, a declarat Gigi Becali la digisport.