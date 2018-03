"Bai MM, eu sunt director sportiv la CFR, tu esti responsabil cu scandalul la FCSB! Unde ai jucat tu?" Mara, replica TAIOASA pentru MM

Derby-ul dintre CFR si Steaua s-a incheiat cu scandal.

Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR, a tinut sa-i dea replica lui MM Stoica, cel care se intreba ce functie fostul jucator la Cluj.



"MM Stoica abereaza foarte mult in ultima vreme. Vad ca ataca pe toata lumea. Intreaba cine sunt eu. Bai MM, eu sunt director sportiv la CFR si iau decizii impreuna cu conducerea. El e responsabil cu scandalul si pune presiune pe arbitru si doar atat. Toti stim ca deciziile la FCSB nu le ia el de multa vreme. In afara de scandal si discutii si jigniri nu stie sa faca. Sa il lasam in treaba lui, numai scandal face.

El atat face, jigneste lumea. Jigneste oameni care au facut ceva. El n-a jucat nicaieri si il jigneste pe Dan Petrescu care a facut ceva pentru fotbalul romanesc. El nu respecta pe nimeni, nu e ok. Nu are notiunea de prietenie, de loialitate, nimic", a spus Bogdan Mara la Digi.

Cat despre arbitrajul lui Hategan, Mara spune ca au fost mai multe erori impotriva echipei sale.

"Nu s-au facut doar greseli impotriva Stelei, au fost mai multe impotriva noastra. Acum nu poti sa stii, puteam sa ratam penalty-ul, nu inseamna ca era obligatoriu sa marcam. Poate primeam penalty in repriza a doua si marca, am avut penalty clar, poate Peteleu nu mai primea al doilea cartonas galben.

Punctul nostru de vedere a fost foarte clar, am specificat ca suntem de acord cu arbitri straini, insa doar din campionate de top. Dar nu clubul nostru deleaga arbitraje. Nu noi putem sa alegem. Ei trebuiau sa faca solicitare la FRF, iar FRF sa ne trimita noua.

A fost vorba de arbitrii aia de prin Turcia si Israel, pe care noi nu i-am acceptat. Noi am spus ca vrem din top 5 campionate si nu am mai primit nimic", a spus Mara.

Juristul clubului a dat indicatii catre banca, nu Dan Petrescu - sustine Mara.



"Dan Petrescu nu a comunicat in timpul meciului. Juristul clubului mai dadea indicatii, era normal, Petrescu nu a comunicat nimic cu banca tehnica, a spus ce avea de spus inaintea meciului."