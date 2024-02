Au îngropat securea războiului! Cristi Balaj a dezvăluit cum a reușit să se împace cu Gigi Becali: "Am scos ce e mai rău din mine"

În etapa trecută, FCSB a remizat cu U Cluj, în timp ce CFR Cluj a învins-o pe FCU Craiova, iar Gigi Becali și Cristi Balaj au avut un schimb dur de replici.

"După ce instanța a spus că ai furat, acum mai vrei să iei și alți bani de la statul român. Și îl prezentăm ca pe un erou și ca pe o victimă", a declarat oficialul ardelenilor, în cazul de la CEDO câștigat de Gigi Becali.

"El cu mine are treabă? Este obraznic, cu cei de nasul lui trebuie să vorbească. Cu mine vorbeşte de fotbal? El trebuie să vorbească despre directori tehnici, nu despre patroni", i-a replicat patronul de la FCSB.

Gigi Becali și Cristi Balaj s-au împăcat

Oficialul de la CFR Cluj a dezvăluit că a avut o discuție cu Gigi Becali, în urma căreia cei doi și-au cerut scuze pentru ieșrile publice și au ajuns la o înțelegere.

"În primul rând am avut un schimb de mesaje care nu îmi face cinste. Și mă cunoașteți majoritatea dintre voi, unii chiar foarte bine. Nu îmi face cinste. În momentul în care m-a sunat, am fost doi oameni civilizați, care au recunoscut fiecare ceea ce a greșit.

Am fost doi oameni care am vrut să îl irităm sau să-l supărăm pe celălalt. Am reușit și eu și el. Această discuție a fost mai mult decât benefică. Știam că am greșit și eu. Aveam și eu mustrări de conștiință. Am scos ce e mai rău din mine.

Dacă am multe lucruri pozitive, am și eu defectele mele sau păcatele mele să spun așa și a reușit să mă irite atât de mult încât să mă comport într-un mod care nu mi-a făcut cinste. Eu am o concepție. Mie îmi plac oamenii care știu să-și ceară scuze, care recunosc când greșesc.

Bineînțeles că și-a cerut și el scuze, mi-a spus că a greșit. I-am explicat ce m-a deranjat și a înțeles că a greșit", a spus Cristi Balaj, potrivit Fanatik.