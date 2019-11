Au cerut DEGEABA penalty o repriza intreaga, Petrescu a INNEBUNIT pe banca! CFR, proteste in GOL! CFR a primit 11 metri in repriza a doua

Academica s-a tinut tare in prima repriza la Cluj, in fata campioanei CFR!

Clinceniul a supravietuit la atacurile jucatorilor lui Petrescu. Nemultumiti ca mingea nu intra in poarta, clujenii au incercat sa forteze obtinerea unei lovituri de la 11 metri. Arbitrul Busi n-a fost impresionat. Mai intai, Omrani a sustinut ca a fost impins in careu, in minutul 34, apoi CFR-ul a cerut un hent in careul Cliceniului, chiar inainte de pauza. Clujul n-a obtinut decat un galben pentru Dan Petrescu pentru proteste.

In startul reprizei, Busi a dat totusi penalty pentru CFR. Camora a deviat mingea cu capul, iar Okan a atins balonul cu mana in careu.



