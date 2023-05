Au bătut palma cu Liviu Ciobotariu! Unde va antrena în următorul sezon

Tehnicianul are cel mai lung ”mandat” din cariera sa de tehnician la gruparea ilfoveană, pentru care a strâns deja 90 de meciuri. A intrat în ultimele luni de contract, dar rezultatele i-au determinat pe șefii clubului să-i ofere o nouă înțelegere.

Bogdan Bălănescu, oficialul grupării ilfovene, spune că cele două părți s-au înțeles pentru un nou contract.

FC Voluntari nu are emoții cu privire la evitarea retrogradării și ar putea spera chiar la un loc care să-i asigure prezența la barajul pentru Conference League.

Liviu Ciobotariu va continua la FC Voluntari!

Obiectivul este realizabil, având în vedere că Petrolul nu are licență de Europa și nu va participa la baraj, chiar dacă se va clasa pe primele două poziții.

”Nu s-a pus problema să ne despărțim de Liviu Ciobotariu. Este un luptător și nu s-a pus niciodată problema nici a demisiei sale, nici a demiterii de către club. Era apăsat de rezultate, nu de evoluția echipei.

Era apăsat pentru că sezonul ăsta, față de sezonul trecut, am avut câteva meciuri în care am avut ghinion, în care echipa juca și nu adunam punctele pe care ni le-am fi dorit cu toții.

Liviu Ciobotariu are contract până la sfârșitul acestui sezon, dar noi avem deja o înțelegere de prelungire cu el. Perioada și condițiile el le stabilește. Că va fi un an sau doi, numai de el depinde. Are toată încrederea noastră. Eu cred că va fi antrenorul nostru pentru cel puțin încă un an”, a spus Bogdan Bălănescu, potrivit Fanatik.

”Ciobi” și-a început cariera de antrenor în 2006, la FC Națonal, după care a continuat la CS Otopeni, Pandurii Tg. Jiu, CF Brăila, Dinamo II, Dinamo București, Poli Iași, FC Vaslui, ASA Târgu Mureș, FC Botoșani și Hermannstadt.

De asemenea, în CV-ul său are și experiențe în străinătate, la Al-Faisaly și Al-Tai, în Arabia Saudită, dar și un an ca selecționer al Libanului, între 2019 și 2020.