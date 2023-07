Atenție, câini răi! Eugen Voicu, atac dur la adresa lui Dorin Iacob: „Manipulatori profesioniști”

Dorin Iacob i-a acuzat pe oficialii lui Dinamo că doar cârpesc pe ici, pe colo, în loc să caute investitori puternici care să scape clubul de problemele financiare.

În replică, Eugen Voicu a arătat cu degetul către Dorin și Vlad Iacob, despre care a susținut că sunt doi manipulatori profesioniști, care încercă să scoată în față doar părțile care le convin.

„Avem de-a face cu manipulatori profesioniști, familia Iacob. Este o denaturare a adevărului și un stil de abordare specific. Interesul personal ambalat perfect sub interesul clubului.

Dacă aș fi unul din personaje, mi-ar fi greu să judec corect, știu să spună doar ce este în interesul lor și să scoată din context adevărul. Comportamentul este total defavorabil clubului și nu cred că este o soluție spălarea rufelor în public”, a scris Eugen Voicu.

Noii șefi de la Dinamo i-au propus lui Vlad Iacob să preia funcția de director executiv

Conducătorii lui Dinamo i-au propus lui Vlad Iacob să preia funcția de director executiv, pentru care ar fi fost și remunerat, însă acesta din urmă a respins oferta pentru că nu era conformă cu ce se discutase înainte ca Red&White să preia clubul din Ștefan cel Mare.

„Nu m-au informat formal în acest sens, am avut însă o serie de discuții cu ei. Relația este una funcțională, eu continui să-mi fac treaba pentru Dinamo, așa cum am făcut-o un an. Sunt în continuare la club pro bono.

Am primit o ofertă căreia nu i-am dat curs. A venit foarte târziu, abia acum câteva săptămâni. Mi s-a oferit un salariu, doar în contextul în care renunț la poziția de administrator special. A fost cu totul și cu totul altceva față de ce am discutat înainte ca Red&White să ajungă acționar majoritar al clubului și chiar după.

Mi s-a propus cu totul altceva, o funcție de director executiv, să renunț la cea de administrator special, contrar discuțiilor și angajamentelor făcute înainte și după ce Red&White a ajuns acționar.

Nu vreau să intru în detalii. Probabil că i-am deranjat”, a spus Vlad Iacob.