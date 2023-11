Atacant pentru FCSB! Basarab Panduru vine cu o propunere pentru postul de vârf

Panduru este de părere că o idee bună ar fi ca Florinel Coman să fie mutat pe postul de atacant central, mai ales că FCSB a mizat în ultima vreme în acea poziție pe jucători de profil similar, cum ar fi Dorin Rotariu sau Alexandru Băluță.

Panduru îl vede pe Florinel Coman vârf la FCSB: "Așa îl câștigi și pe Octavian Popescu"

Prin această mutare, fostul internațional spune că ar avea de câștigat și Octavian Popescu, care ar avea șansa să îi ia locul lui Coman și să joace pe poziția sa preferată, cea de extremă stânga.

"Mă gândeam azi. Dacă tot vrei să joci cu Băluță sau Rotariu vârf, nu e mai normal să joci cu Florinel Coman vârf și în stânga să-l bagi pe Tavi Popescu? De ce spun asta? Florinel nu vine înapoi, de cele mai multe ori joacă cum vrea. Îl lași vârf și îl câștigi și pe Octavian Popescu în partea stângă, unde a jucat cel mai bine.

Florinel nu a dat randament acolo (n.r - ca vârf), dar așa Tavi nu dă niciun randament, Florinel îl dă pe ăsta pe care l-a dat la meciul cu Rapid, iar vârful nu dă niciun randament. Parcă strici mai mulți jucători decât dacă l-ai pune pe Florinel vârf", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

Andrea Compagno ratează următorul meci al lui FCSB

Deși ar mai putea fi folosit pe viitor ca soluție pentru atac, atacantul italian nu va juca, cu siguranță, în duelul cu FC U Craiova din cauza clauzei existente în contractul semnat de cele două echipe în august 2022, când Compagno a fost transferat în schimbul a 1.5 milioane de euro. Gigi Becali a confirmat că italianul nu va face parte din lot pentru acel meci

În contractul semnat, FCSB se angaja să achite o clauză de 100.000 de euro în cazul în care avea să îl folosească pe Andrea Compagno în meciurile directe.

„Tată, treaba cu Compagno e clară! Nu are voie să joace cu FCU. De ce să se supere Compagno? Eu știu foarte bine cum l-am luat de la Mititelu și știu bine ce am stabilit cu Adrian. Nu are voie sa joace și punct. Subiectul ăsta nu îl mai comentez. Îi batem și fără Compagno”, a declarat Gigi Becali conform Prosport.