Astrit Selmani, anunț mare după remiza lui Dinamo cu Oțelul Galați

Meciul marcat de gestul jenant al lui Dorinel Munteanu a fost unul spectaculos, cu multe ocazii de poartă. Cu 10.000 de fani în tribune, Oțelul a presat încă din start și a avut multe șanse de a tranșa victoria, însă Zeljko Kopic a pregătit excelent tehnico-tactic meciul.

Astrit Selmani, anunț pentru fanii lui Dinamo și pentru Kopic!

Unicul gol al lui Dinamo a fost marcat de Selmani din lovitură de la 11 metri, iar atacantul roș-albilor, devenit rapid idol al suporterilor, anunță că va da multe goluri. "E doar începutul", afirmă Selmani.

„Voiam mai mult, dar să fim sinceri, şi ei avut ocazii. E un rezultat corect, până la urmă. Am încercat să punem presiune. (N.r. Despre cifrele sale) Cu siguranţă, am jucat zece meciuri, am realizat ceva în fiecare meci. Dar ştiu că pot face mai mult, pot da mai multe goluri, sper să fie doar începutul.

În primul meci, cu CFR Cluj, aveam alţi jucători. Jucăm altceva acum, luptăm. Muncim din greu, sper să-şi revină toţi jucătorii după pauza datorată meciurilor naţionale”, a declarat Astrit Selmani, la flash-interviu.

Oțelul - Dinamo 1-1

Au marcat: Maciel ’22 / Selmani ’18 (penalti)

Oţelul: I. Popescu – D. Maftei, Cisse (Adăscăliţei ’69), Zivulic, Tomasevic (Silva ’12) – Cisotti, Lameira, Teles (Roşu ’70) – Maciel (Tănasă ’87), Juric, Al. Pop (Djuric ’70). Antrenor: Dorinel Munteanu

Dinamo: Golubovic – Sivis (Costin ’63), Patriche, Licsandru, Amzăr (Opruţ ’63) – Olsen, A. Mărginean (Rotund ’82), Cîrjan – Soro (Caragea ’63), Selmani (Politic ’90), Milanov. Antrenor: Zeljko Kopic

Cartonaş galben: I. Popescu ‘17

Arbitri: Nicuşor Viorel Flueran - Adrian Popescu, Bucsi Imre-Laszlo - Robert Avram

Camera VAR: George Cătălin Găman, Lucian Rusandu

Observatori: Adrian Vidan, Imilian Şerbănică.

Standings provided by Sofascore