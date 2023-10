”Ăsta e cel mai mare câștig al nostru”. Florin Pârvu a spus totul după meciul spectaculos cu FCSB

După victoria de pe terenul celor de la Universitatea Craiova, scor 3-1, Petrolul a obținut un alt rezultat mare, de data aceasta pe teren propriu cu FCSB, scor 2-2.

Ploieștenii au reușit să revină după ce au fost conduși cu 2-0. Damjan Djokovic și Alex Băluță au marcat pentru FCSB, iar Petrolul a revenit în joc prin Jair și Gicu Grozav (penalty).

După meci, Florin Pârvu, antrenorul prahovenilor, a tras primele concluzii și a vorbit despre evoluția brazilianul Jair, omul decisiv pentru Petrolul în această partidă, cu un gol și un penalty obținut.

Florin Pârvu: ”Ăsta e cel mai mare câștig al nostru”

„Am reușit să credem până la final, asta mă bucură cel mai mult. Am dat dovadă de motivație până la final, am crezut. Jocul a început de la 1-0 pentru FCSB, în repriza a doua la final. La acel gol doi al lor am dubii, dar dacă s-a validat înseamnă că a fost. 2-0, am schimbat și noi din mers, mă bucur că jucătorii care au venit de pe bancă au venit cu plus.

Suntem bucuroși că am reușit să revenim, să facem un rezultat de egalitate, dar mai mult mă bucur pentu suporterii noștri care ne-au susținut până la final. Poate ăsta e cel mai mare câștig al nostru în seara asta.

Știam că Jair poate face un joc mare, mă bucur că în seara asta a avut o evoluție foarte bună. El știe că are încredere și chiar dacă a greșit în acea fază, mă bucur că a fost foarte bine mental până la final. Mă bucur că am fost inspirat, jucătorii care au intrat au făcut-o foarte bine. Era cam mult ca Gicu să rateze din nou și să nu reușim să egalăm. Așa cum am spus, suntem bucuroși, venim după o victorie la Craiova, un rezultat de egalitate cu FCSB și lucrurile sunt pe un drum bun”, a declarat antrenorul Petrolului.

Printre altele, Pârvu a vorbit și despre situația lui Sergiu Hanca, ieșit accidentat în prima repriză după un fault dur al lui Joyskim Dawa: ”Apropo de Sergiu, din păcate a suferit o accidentare destul de gravă. A fost la limită de fractură. Chiar nu vreau să comentez arbitrajul, dar dacă fac o analogie cu ce s-a întâmplat cu Vali Țicu și ce s-a întâmplat în seara asta... am niște semne de întrebare.

Noi nu avem ca obiectiv play-off-ul, suntem în al doilea an de Liga 1. Sunt alte echipe care se bat cu șanse reale acolo, mă gândesc la Farul, Sepsi, U Cluj. Ne bucurăm de fiecare joc și sperăm să scoatem maximum din fiecare joc”, a spus Florin Pârvu, la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 31 de puncte și va rămâne lider și după această etapă, dar poate pierde avansul de trei puncte față de CFR Cluj, care va evolua în această etapă cu Farul Constanța.

Petrolul rămâne pe locul șase, cu 20 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt și Farul Constanța. În următoarea etapă, ploieștenii vor juca pe terenul lui Sepsi OSK, iar FCSB se va pregăti pentru derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională.