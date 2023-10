George Galamaz, fost fotbalist important în Liga 1, a vorbit din postura fostului stoper care a marcat mulți atacanți de valoare despre Dorin Rotariu. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a semnat cu FCSB în urmă cu 10 zile, iar în partida de duminică împotriva celor de la FC Voluntari va fi titular, așa cum a anunțat Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor.

Rotariu, gură de tun pentru Becali?

Pentru nepotul lui Iosif Rotariu rămâne de văzut cum se va acomoda fostul jucător de la Ludogorets într-o echipă în care patronului îi lipsește răbdarea. Pe de altă parte, Roti a fost mereu preferatul lui Becali. Galamaz, acum expert la Primasport spune că primează la FCSB, liderul campionatului, forma de moment a fotbaliștilor.

”Rămăne de văzut, în primul rând pregătirea fizică, cum se acomodează, pentru că nu e uşor să joci la FCSB. Dorin Rotariu este un jucător tehnic, creativ, cu pase bune, ultima pasă. Acum rămâne să îl vedem cum arată în acest moment, nu cum arăta înainte.

Contează foarte mult cum este în forma de moment, pentru că ştim că la FCSB are la dispoziţie o repriză. Dacă în 45 de minute nu ai un randament bun, s-ar putea să nu mai prinzi a doua repriză. Acum e importantă prima imagine. Acum dacă are o imagine bună la FCSB, atunci va pleca cu o şansă. Dacă începe rău, va avea din start o mare problemă.”, a declarat George Galamaz, potrivit Primasport.

Dorin Rotariu, prima reacție în tricoul lui FCSB

Dorin Rotariu a afirmat, miercuri, că a acceptat să semneze un contract cu FCSB, grupare care îl curta de mult timp, pentru că îşi doreşte să câştige titlul de campion în Superliga României şi să revină la echipa naţională.

"FCSB mi-a lăsat o impresie bună. Îmi doresc să fiu campion în România, de asta am şi venit, şi să revin la echipa naţională. Nu este prima oară când am primit ofertă de la FCSB, nu este un lucru nou. Pot să spun că în fiecare perioadă de transferuri au fost conversaţii, propuneri şi am considerat că acum este cel mai bun moment, pentru că îmi doresc să revin la echipa naţională şi să fiu campion în România. Mesajul meu este că voi da totul şi voi încerca să ajut echipa să câştige", a declarat Rotariu într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al FCSB.

Atacantul, care a semnat la 10 octombrie un contract cu FCSB, a afirmat că este pregătit 100% din punct de vedere fizic şi că poate evolua în partida cu FC Voluntari, de duminică, din etapa a 13-a a Superligii.

"Mă simt bine, am fost primit foarte bine şi sper ca la meci să câştigăm, pentru că asta este prioritatea, normal. Sper să facem şi o partidă bună pe lângă cele trei puncte. Mă simt bine, am avut o săptămână bună în care m-am pregătit, sunt pregătit de meci. Sunt pregătit 100%. Îmi doresc să ajut echipa şi vreau să fac acest lucru cât mai bine. Până acum m-am pregătit la Timişoara, cu ASU Poli, şi cred că sunt la un nivel bun", a mai spus Rotariu.