Arbitru surpriză pentru meciul decisiv dintre FCSB și CFR Cluj: „A apărut informația cum că CCA l-ar pregăti pentru acest meci!”

Dacă FCSB nu se va încura cu FC Voluntari, sâmbătă, 14 mai, de la 21:00, roș-albaștrii vor juca ultimul meci, cu CFR Cluj, pe 22 mai, cu titlul pe masă. Varianta viabilă pentru a conduce acest meci era Istvan Kovacs (37 ani), doar că arbitrul din Carei a fost delegat la finala Conference League, de pe 25 mai, dintre AS Roma și Feyenoord, de la 22:00, în direct pe PRO Arena și VOYO.

Cum Ovidiu Hațegan (41 ani) încă nu a revenit în circuit, după infarctul suferit, Marius Avram (42 ani) susține că CCA l-ar pregătit pe Sebastian Colțescu (45 ani) pentru ultimul meci al sezonului. Fostul arbitru este de părere că de la neplăcutul eveniment, din timpul meciului PSG - Bașakșehir, Colțescu a avut prestații remarcabile și că experiența acumulată îl recomandă pentru încărcătura unei partide de asemenea anvergură.

Marius Avram: „Este o recunoaștere a unei greșeli!”

„A apărut această informație în presă, cum că CCA l-ar pregăti pe Sebastian Colțescu pentru acest meci. Calculul e destul de simplu. Dacă vrei, îi luăm în ordine.

Lui Istvan Kovacs, primind această finală de Conference League, care este la trei zile după, dacă nu mă înșel, este dificil să îi dai. Arbitrând o finală, tu nu te mai reprezinți doar pe tine, reprezinți întreg fotbalul românesc. Ar trebui să fim alături de el. Nu poți să riști să se accidenteze sau să iasă un scandal monstru care să ajungă și la UEFA. Deci nu cred că este luat în calcul pentru acest meci și nici nu cred că ar trebui să fie.

Din păcate, Ovidiu Hațegan, care ar fi fost favorit pentru acest meci, nu este apt (n.r. a suferit un infarct).

Horațiu Feșnic este din Cluj și, mai mult decât atât, arbitrează și meciul de mâine dintre FC Voluntari și FCSB, deci nu poate să fie.

Dacă o luăm mai jos, ajungem la Radu Petrescu, care ar fi putut fi unul dintre cei care arbitrează, dar am citit în presă că el are meciul dintre CFR Cluj și Craiova.

Deja, de aici încolo, dacă mergem în jos, nu cred că ar mai putea vreunul dintre cei de pe lista FIFA, cu părere de rău, să fie capabil să ducă acest meci și cei de la CCA știu acest lucru.

Tocmai ăsta este motivul pentru care se află în dificultate și trebuie să apeleze la un arbitru pe care tot ei l-au scos de pe lista FIFA. Este, într-un fel, o recunoaștere a unei greșeli, pentru că scoțându-l pe Colțescu de pe lista FIFA, iar acum dându-l pe el la meciul cel mai important al campionatului, practic tu recunoști că ai făcut o greșeală în ceea ce îl privește. Colțescu are o carieră foarte frumoasă. Are cel mai mare număr de meciuri, 342, deci gândiți-vă de câte sute de ori omul ăsta a intrat pe teren în Liga 1. La el, meciurile au oscilat între extraordinar de bune și cu decizii fenomenale și uneori se întâmplă ceva și are loc un click undeva și se întâmplă ceva inimaginabil. Sezonul acesta a demonstrat constanță, a arbitrat meciuri grele. Pare că este acceptat, în momentul ăsta, de ambele echipe, deci cred că sunt toate premisele să îl vedem acolo”, a declarat Marius Avram pentru ProSport.