Internaționalul francez, campion mondial în 2018 și vicecampion în 2022, e cotat la 180 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și mai are contract cu gruparea pariziană până la finele sezonului actual.

Ar fi lovitura secolului! Kylian Mbappe, așteptat în Arabia Saudită

Michael Emenalo, director sportiv al primului eșalon din Arabia Saudită, a vorbit despre Kylian Mbappe și a subliniat faptul că oricând starul francez e așteptat să facă pasul în Saudi Pro League.

De asemenea, oficialul a precizat că îl admiră mult pe Kylian Mbappe și că nu va putea vreodată să refuze șansa de a-l avea în campionatul Arabiei Saudite

”Discuțiile cu el sunt deschise, dar nu știm ce vrea. La noi e totul clar: orice jucător e bine primit. Dacă Mbappe e interesat de proiectul nostru, acum sau în viitor, nu putem să refuzăm această posibilitate.

E un jucător pe care-l iubesc. Nu pot să zic cât de adâncă a fost conversația. Să vedem dacă e interesat să vină. Era un club gata să-l primească și să-i facă loc în lot”, a spus Michael Emenalo, potrivit Tuttomercatoweb.

Cifrele lui Kylian Mbappe

Produs de AS Bondy (2004-2011), INF Clairefontaine (2011-2013) și AS Monaco (2013-2016), Kylian Mbappe a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la două echipe la nivel de seniori: AS Monaco și Paris Saint-Germain.