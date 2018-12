Jucatorul care iese din primul 11 la FCSB: "Daca transferam ceva pe postul lui, el ramane pe banca!"

Gigi Becali vrea sa faca mai multe transferuri in pauza de iarna

Becali nu cauta doar fundasi centrali si atacanti, ci spera sa gaseasca si un mijlocas inchizator, care sa joace alaturi de Pintilii.

Patronul FCSB a anuntat ca Nedelcu nu va mai prinde primul 11 in a doua parte a sezonului, in cazul in care va transfera un mijlocas central.

"In primul rand, noi trebuie sa castigam campionatul, chiar daca asta inseamna sa sacrificam un jucator tanar. Vrem sa gasim un mijlocas care sa joace alaturi de Pintilii", a spus Becali.

Dragos Nedelcu, 21 de ani, a fost transferat in urma cu un an si jumatate de la Viitorul. Suma de transfer: aproximativ 2 milioane de euro.

Becali a mai precizat ca este foarte aproape sa perfecteze transferul lui Iulian Cristea, de la Gaz Metan, in schimul sumei de 100.000 de euro. Cristea poate juca atat fundas central, cat si mijlocas inchizator.