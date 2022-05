Apelează Gigi Becali la tradiționalele inovații în ultimele două meciuri? „Poți să îl bagi pe Tănase fundaș central!” 

FCSB a reușit să câștige meciul cu Universitatea Craiova, 1-0, din runda a opta din playoff și are șanse în continuare la titlu. Victoria pentru elevii lui Toni Petrea (47 ani) a fost adusă de Ivan Mamut (25 ani), care a marcat la doar două minute după ce a fost introdus pe teren.

Însă, Gigi Becali (63 ani) susține că succesul FCSB-ului în Bănie s-a produs cu ajutorul divinității. Omul de afaceri este de părere că și dacă Florin Tănase (27 ani) ar juca fundaș central, titlul s-ar câștiga cu voia lui Dumnezeu. De altfel, Becali a precizat că în continuare va avea ultimul cuvând de spus la echipa pe care o patronează și că nu-l interesează strategia pe care cluburile din Europa de Vest o adoptă.

Gigi Becali: „Dumnezeu face și El are mai mare inspirație!”

„Eu zic, dacă a făcut așa, cred eu că face până la final. Dacă a făcut Dumnezeu, ce să mai facă echipa?



Poți să îl bagi pe Tănase fundaș central, iese cu mingea din apărare, dacă am avut înțelepciunea și am ales jucătorii, bineînțeles că ei joacă pe orice post. Știți care e treaba, eu am principii, nu poate să mi le scoată nimeni, fiecare gândește cum vrea. Eu știu că stăpânul trebuie să aibă grijă de avuția lui, dacă îți dau ție salariu, ce, mă interesează Occidentul? Mă interesează cum zice Hristos, că stăpânul trebuie să scoată calul din noroi.



E o chestie de comuniune, Dumnezeu face și El are mai mare inspirație, nu mă luați pe mine cu Occidentul, că el așa este”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

În ultimele două meciuri ale sezonului, FCSB le va înfrunta pe FC Voluntari, pe 14 mai, de la 21:00, și pe CFR Cluj, pe 21 mai, în timp ce echipa din Gruia, până la meciul direct cu roș-albaștrii, va trebui să joace cu Universitatea Craiova, pe 15 mai, de la 21:30. Toate meciurile vor fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

