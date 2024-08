Anunțul momentului înainte de derby-ul Rapid - Dinamo

Giuleștenii sunt pe locul 13 înainte de derby și sunt singurii din Superligă fără victorie după cinci etape, cu patru puncte obținute după patru rezultate de egalitate. Echipa lui Neil Lennon are și o înfrângere, scor 1-0 cu Petrolul Ploiești.

Cum poate arăta Rapid în derby-ul cu Dinamo

Antrenorul nord-irlandez pregătește o surpriză de proporții înainte de derby-ul cu Dinamo. Plănuiește să-l titularizeze pe Cristi Săpunaru (40 de ani) pentru prima oară în acest sezon, scrie iAMsport.ro.

Pe lângă revenirea căpitanului rapidist în primul ”11”, Neil Lennon ar plănui și alte schimbări în echipa de start pentru meciul de duminică.

Cum ar putea arăta Rapid în derby-ul cu Dinamo de duminică: Siegrist - Cr. Manea, Săpunaru, Pașcanu, Borza - Kait, Oaidă - Burmaz, Papeau, Petrila - Rrahmani

Cătălin Cîrjan, mesaj războinic înainte de Rapid - Dinamo

Pentru ”câini” urmează confruntarea cu Rapid de duminică, 18 august, de la ora 21:30, din Giulești. Cătălin Cîrjan, care a evoluat la alb-vișinii în stagiunea precedentă, susține că Dinamo va da totul pentru o victorie în derby-ul Capitalei. Asta după ce a sugerat că împotriva Iașiului, trupa din Ștefan cel Mare țintea victoria, nicidecum rezultatu de egalitate.

”A fost o partidă bună, am avut doar nişte momente grele după primul gol. A venit golul până în pauză. Cred că puteam marca mai mult, dar asta e. Am venit să câştigăm meciul aici, nu cu gândul la egal. Nu facem inmormântare că am luat un punct la Iaşi.

Cel mai important este că evoluez într-o echipă care joacă fotbal. Cu Rapid este un meci ca oricare altul. Mergem acolo să câştigăm şi să ne bucurăm”, a spus Cătălin Cîrjan.