Anunțul făcut de Gigi Becali în legătură cu atacantul care face furori în Portugalia

Este vorba despre Rafa Mujica, fotbalistul de 25 de ani al celor de la Arouca, cotat la 5 milioane de euro.

Gigi Becali: ”Nu am primit nimic concret despre Mujica!”

Gigi Becali a fost întrebat în legătură cu transferul atacantului spaniol Rafael Mujica, iar patronul FCSB-ului a mărturisit că fotbalistul celor de la Arouca a fost propus la gruparea roș-albastră.

Becali susține că s-a interesat de prețul fotbalistului și de salariul cerut de acesta, însă nu a primit niciun răspuns, motiv pentru care, deocamdată, fotbalistul spaniol nu se mai află în vederile sale.

”Am primit și eu că dacă ne interesează. Am zis ca să ne intereseze trebuie să știm prețul și salariul jucătorului. Nu am primit! Ce să te intereseze ceva dacă nu știi prețul și salariul? Nu are rost să vorbim de un jucător dacă nu știm prețul! Nu am primit nimic concret”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Rafa Mujica a marcat și în victoria obținută de Arouca în partida cu Boavista, scor 2-1, în etapa a 29-a din campionatul Portugaliei.

Rafael Mujica, dorit și la Beșiktaș

În presa din Turcia, se vehiculează că Beșiktaș este pe urmele fotbalistului dorit de Gigi Becali la FCSB, iar, în aceste condiții, șansele transferului la FCSB scad considerabil.

Beșiktaș ocupă locul 4 în clasamentul din Super Lig, cu 48 de puncte, și are șansa să evolueze în sezonul următor în competițiile europene.