Anunțul făcut de Gică Hagi despre noul stadion al Farului Constanța: ”O spun public!”

Noul stadion va costa aproximativ 100.000.000 de euro și va avea o capacitate de 18.200 de locuri.

Gică Hagi: ”Noul stadion nu va avea numele meu!”

Deocamdată, construcția noului stadion nu a început din cauză că firma care a câștigat licitația nu a primit aviz favorabil pentru începerea lucrărilor, însă acest aviz va fi obținut în săptămânile următoare, iar construcția stadionului va dura cel mai probabil aproximativ doi ani.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid, Gică Hagi a dezvăluit că noua arenă din Constanța nu îi va purta numele. Motivul? Hagi speră că numele stadionului poate fi vândut unui sponsor care să aducă bani și la echipă.

”Nu cred că noul stadion îmi va purta numele. Stadionul trebuie să fie al Constanţei. Trebuie să aibă un alt nume, nu al meu. Eu am o academie, eu mi-am făcut o academie. Deja am numele undeva, clar, stabil. Am investit tot acolo.

Stadionul nu va avea numele meu. O spun public, chiar dacă prin acte se speculează numele meu. Acolo trebuie să vină un sponsor, un nume, să se ia nişte bani. Un stadion trebuie întreţinut. Nu trebuie să ai doar costuri, ci şi câştiguri.

E bine ca la Constanţa să se gândească la un sponsor foarte mare. Şi eu mi-aş dori lucrul ăsta. Trebuie să producem ca să acoperim costurile. Nu lucrez la stadion. Nu ştiu când va fi gata. Nu e pe teritoriul meu. E o necesitate, Constanţa are nevoie de un stadion”, a spus Gică Hagi la conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid.

Clădirea stadionului va avea și săli de antrenament

Clădirea stadionului va integra și o serie de funcțiuni complementare: săli de antrenament- atletism indoor, squash/tenis de masă și fitness, centru de conferințe, spațiu expozițional, spații administrative, spații comerciale și zone de loisir.

Proiectul este realizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții și UAT Constanța și are valoarea de 379.000.000 lei fără TVA, fiind cofinanțat de la bugetul local în cuantum de 48.000.000 lei fără TVA pentru lucrări de construcții și 5.000.000 lei fără TVA pentru asigurarea de utilități.