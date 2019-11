ANUNT BOMBA al lui Budescu dupa ce a distrus FCSB: "A fost o bataie de joc ce mi s-a intamplat la nationala! S-ar putea sa fie ultima mea aparitie pe acolo!" De ce vrea sa se retraga

Budescu a fost determinant in victoria Astrei si a oferit doua pase de gol pentru Alibec:

"Am inceput foarte bine, dupa care am primit acel gol si spre finalul reprizei nu am mai jucat asa de bine. Ne-am inversat si ma bucur ca am reusit sa-i dau doua pase de gol, chiar trei, dar una nu a reusit sa o marcheze. Ne simtim bine cu toti, e un grup frumos aici, ne ajutam si asta se vede in teren.

Ne temeam pentru ca am avut o perioada in care nu am jucat din cauza acestei pauze. A fost o bataie de joc ce s-a intamplat la echipa nationala si vreau sa fie ultima intrebare pe acest subiect. Nu mai vreau sa aud de Mogosoaia. Nu ma retrag, dar nu o sa mai merg acolo. Depinde ce se va intampla, dar in mare proportie nu mai merg acolo.

Ne gandim la play-off, am fost intr-o situatie foarte delicata, dar acum suntem foarte bine si obiectivul este sa fim in play-off.

A fost aceasta schimbare la echipa, un antrenor daca nu are rezultate este schimbat, cum a fost cazul lui Dan Alexa. Nu am avut ce sa facem, a venit Bogdan si speram ca echipa sa mearga foarte bine in continuare.

Daca te referi ca am jucat la Steaua si noi am avut reusite in aceasta seara probabil este o intamplare. Am avut rezultate si cu Iasi, noi ne uitam la noi si vrem sa ne facem treaba cat mai bine.

Nu ne-am facut un plan dupa ce am vazut echipa lor. Am incercat sa ne facem jocul nostru, sa ne aparam cat mai bine si sa ii prindem pe contraatac. Nu este adevarat nimic din ce s-a vorbit la televizor, nu este vorba de niciun transfer. Ma simt foarte bine la Astra, daca era Petrolul in prima liga, probabil alegeam Petrolul.

Poate domnul Becali ma vrea, dar eu nu stiu nimic despre acest lucru", a spus Budescu la finalul partidei.