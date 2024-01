Antrenorul din Liga 1 a declanșat o revoluția în Ungaria 

Antrenorul german Bernd Storck (60 de ani) e unul dintre cei mai valoroși tehnicieni din Superliga. Adus de patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, pentru a-l înlocui pe Liviu Ciobotariu, Storck are un CV interesant. El a condus timp de doi ani naționala Ungariei, țară care va juca în Grupa A de la EURO 2024, alături de Germania, Scoția și Elveția.

Antrenorul din Liga 1 a declanșat revoluția în Ungaria

Ungaria a fost repartizată la tragerea la sorți de la Hamburg în urna a doua. Bernd Storck a vorbit pentru Gsp despre progresul fotbalului maghiar.

„Cred că, în acea perioadă, am pornit o mică revoluție în fotbalul de acolo. Am fost responsabil de națională inclusiv ca director sportiv. Mulți jucători care evoluau atunci la tineret sunt acum în echipa națională.

Cred că Marco Rossi (n.r. - actualul selecționer) a continuat în această manieră, a mers pe același stil. Când i-am dus la EURO 2016, a fost un miracol! A fost un adevărat miracol atunci, calificându-ne după 44 de ani.

Dar nivelul s-a îmbunătățit de la an la an. Acum, e a treia oară la rând, a doua oară pentru Rossi, când naționala merge la EURO. De la an la an, de la campanie la campanie, naționala Ungariei s-a îmbunătățit.

Cred că Rossi a făcut o muncă fantastică acolo. A venit cu o tactică, a găsit un stil și a reușit să-i facă să joace fotbal. A dus naționala Ungariei la un nivel internațional ridicat. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare", a declarat Storck, potrivit Gsp.

Marco Rossi, fost elev al lui Mircea Lucescu la Brescia, e selecționerul Ungariei din 2018.

În vârstă de 60 de ani, Bernd Storck a semnat un contract până la finalul sezonului 2023-2024 cu Sepsi.

Storck a condus naţionala Ungariei timp de doi ani (2015-2017), iar apoi a pregătit echipe de club din Belgia (Mouscron, Cercle Bruges, KFC Genk, KAS Eupen şi KV Kortrijk) şi Slovacia (Dunajska Streda).

De asemenea, a fost selecţioner al naţionalei Kazahstanului, în perioada 2008-2010, precum şi secund la echipe precum VfB Stuttgart, Hertha Berlin, VfL Wolfsburg, Partizan Belgrad sau Borussia Dortmund.

"Fostul selecționer al naționalei Ungariei a debutat cu victorie ca antrenor principal la Sepsi OSK.

Tehnicianul german a semnat o înțelegere cu clubul din România, valabilă până la finalul sezonului, cu posibilitate de prelungire", a notat sportal.hu după primul meci al neamțului pe banca lui Sepsi, 1-0 cu Dinamo.

"La naționala Ungariei a început în 2015, la un meci de calificare pentru EURO, împotriva României. Bernd Storck probabil a avut un deja-vu la meciul de luni, când și-a făcut debutul în campionatul românesc. A putut asculta melodiile specifice celor două țări, dar nu a fost privat nici de cântecele anti-maghiare ale celor 400 de fani din București", au scris jurnaliștii de la nemzetisport.hu