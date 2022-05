După ce a plecat de la Gaz Metan Mediaș din cauza problemelor financiare, în luna februarie a acestui an, Ilie Poenaru (45 ani) a fost curtat de mai multe cluburi din Liga 1, UTA Arad fiind ultima echipă cu care negociază.

Însă, antrenorul a precizat că deocamdată nu a parafat nicio înțelegere cu arădenii și că este deschis la orice discuție legată de un viitor proiect. De asemenea, atunci când a fost întrebat de Radu Buzoianu dacă FCSB este un club serios, Ilie Poenaru a mărturisit că echipa patronată de Gigi Becali (63 ani) are condiții excelente.

Ilie Poenaru: „Pe mine mă interesează să am condiții de pregătire, banii la zi”

„Informații au tot apărut de-a lungul acestor luni, că sunt la Chindia, la UTA, la Pitești. Am fost la jumătate din Liga 1. Un an pot să stau liniștit acasă, am antrenat foarte multe echipe în perioada asta (n.r. - râde). Deocamdată, nu este nimic adevărat. Discuții au fost cu multe cluburi, dar momentan nu pot să vorbesc mai mult. Mai este un meci de jucat. Mă refer la cluburile cu care eu discut.

Îmi doresc să merg la un club sănătos din toate punctele de vedere și un club care să-și dorească să facă performanță. Da, FCSB este un club sănătos. De ce nu? Ați văzut probleme acolo din punct de vedere al infrastructurii, a salariilor. Pe mine ca antrenor mă interesează să am condiții de pregătire, un climat bun, banii la zi, cam asta mă interesează. Să pot să lucrez în liniște”, a declarat Ilie Poenaru la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

Ilie Poenaru: „Toni Petrea a reușit!”

Întrebat cum va gestiona posibila relație cu Gigi Becali, mai ales când omul de afaceri se va implica în alcătuirea echipei, antrenorul a specificat că observă o schimbare în comportamentul patronului de la FCSB.

„Săptămânal sunt discuțiile astea. Eu cred că domnul Becali nu se mai implică la echipă. Asta e părerea mea, așa simt eu din meciurile de la televizor. Lucrurile s-au schimbat din punctul de vedere al atitudinii, al jocului. Cred că Toni Petrea a reușit”, a adăugat Ilie Poenaru.