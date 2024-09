Andrei Nicolescu s-a înfuriat după faza reclamată de Dorinel Munteanu: "Nu pot să cred că vorbiți de așa ceva!"

Meciul de la Galați a avut parte de o fază controversată în actul secund, la scorul de 1-1. Cătălin Cîrjan a atins o minge cu mâna în propriul careu, arbitrul Viorel Flueran nu a dictat penalty, însă a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza. Centralul nu și-a schimbat decizia nici după.

Andrei Nicolescu: "Mingea lovește brațul lui Cîrjan pentru că brațul lui Cîrjan este împins de adversar"

Dorinel Munteanu a criticat dur decizia după meci, spunând că a fost un penalty clar, însă din tabăra lui Dinamo faza s-a văzut complet diferit. Andrei Nicolescu, administratorul special al "câinilor", susține că brațul lui Cîrjan a fost împins de adversarul direct, Samuel Teles.

"Nu pot să cred că vorbiți de așa ceva! Da, la VAR s-a vorbit de asta pentru că a fost o situație care trebuia analizată, dar e o situație atât de clară care nu necesită comentarii.

N-a fost absolut nimic. Mingea lovește brațul lui Cîrjan pentru că brațul lui Cîrjan este împins de adversar. Trebuia să fie analizată faza la VAR pentru că e o fază în interiorul careului", a spus Andrei Nicolescu, la Digisport.

Dorinel Munteanu: "Arbitrul s-a bucurat mai mult decât galeria lui Dinamo"

Dorinel Munteanu a spus că Oțelul a pierdut două puncte în meciul cu Dinamo, având în vedere că adversara "nu a contat". Antrenorul gălățenilor i-a reproșat lui Viorel Flueran că nu a dictat un penalty pentru gazde după un henț comis de Cătălin Cîrjan.

"Am pierdut două puncte foarte importante. Cred că jucătorii noștri au făcut o partidă foarte bună, cel puțin în prima repriză. Nu cred că trebuie să mai comentez prima repriză. Deși Dinamo a intrat în avantaj după o greșeală a portarului nostru, Dinamo nu a contat. Am avut multe ocazii, am pus presiune pe adversar.

În repriza a doua am încercat să intrăm în avantaj și cred că meritam acel penalty clar. La penalty-ul echipei Dinamo, arbitrul s-a bucurat mai mult decât galeria lui Dinamo. La noi a fost penalty clar și nu s-a dat. Nu pot să fiu mulțumit. Sunt dezamăgit de atitudinea unor jucători, care nu sunt la prima abatere. Ei ar trebui să intre și să schimbe jocul. Aștept mai multă susținere de la public. În prima repriză ar fi trebuit să pună presiune mai multă. Dacă se supără suporterii noștri, îmi cer iertare, dar ăsta e feeling-ul meu", a spus Dorinel Munteanu.