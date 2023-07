Roș-albaștrii au reușit, astfel, să câștige patru meciuri din patru jucate în noul sezon. FCSB e lider momentan în Superliga României cu nouă puncte după trei etape disputate.

Andrei Cordea, categoric după victoria FCSB-ului: „Mi-am propus asta”

Andrei Cordea a vorbit după meci și a remarcat faptul că încearcă să-și ajute cât mai mult echipa. De asemenea, fotbalistul FCSB-ului a precizat că nu e cu gândul să se transfere de la echipă.

„Suntem fericiți, ca o familie. Mă bucur că au venit jucători de calitate. Avem patru victorii din patru. Suntem o echipă valoroasă și trebuie să continuăm tot așa. Am jucat acum trei zile un meci greu. Nu am făcut o partidă foarte bună, dar ușor ușor o să ne obișnuim și vom juca bine și din trei în trei zile.

Dumnezeu mi-a arătat că viața de fotbalist nu e mereu roz. Am încercat să mă antrenez bine. Din păcate am suferit prin jocul pe care l-am prestat, dar am rămas cu picioarele pe pământ. M-am antrenat la fel și știam că o să mă ajute Dumnezeu să fiu pe drumul cel bun și să îmi ajut echipa să câștigam lupta la campionat.

Mă bucur în sfârșit că am putut să joc mai mult, că mi-am ajutat echipa să câștige astăzi. Mi-am propus că atâtea minute cât joc, să îmi ajut echipa, indiferent că prin goluri sau pase de gol. Acum arăt mai mult că vreau să ajut echipa să câștige meciurile.

Nu mă mai gândesc la niciun transfer. Mă gândesc să mă pregătesc bine și atunci când intru să îmi ajut echipa. Atât timp cât luăm cele trei puncte, eu sunt fericit. Au venit jucători cu mare experiență, suntem fericiți și trebuie să câștigăm”, a spus Andrei Cordea după meci.

Oțelul Galați - FCSB 0-2

Chiar dacă Oțelul a avut două bare, iar Vlad Chiricheș a fost aproape de un autogol în prima parte a meciului, roș-albaștrii au câștigat trei puncte importante la Galați, pe un stadion arhiplin.

Octavian Popescu a deschis scorul în minutul 40, după ce Andrei Cordea i-a pasat la aproximatitv 25 de metri, iar winger-ul FCSB-ului a șutat fără să stea pe gânduri și a reușit, astfel, să marcheze o bijuterie.

În repriza secundă, Andrea Compagno l-a învins pe Relu Stoian cu un șut din apropierea careului, după ce vârful italian a rămas unu contra unu, în urma unui contraatac fulger al roș-albaștrilor.

Echipele de start