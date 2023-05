Andrei Cordea, afectat de criticile lui Gigi Becali. Ce a declarat după golul marcat în partida cu Sepsi OSK 

FCSB a deschis scorul prin Valentin Miculescu (28), cu o lovitură de cap la centrarea lui Florinel Coman, din lovitură liberă. Gazdele îşi puteau majora avantajul în finalul primei reprize, dar muntenegreanul Risto Radunovic a ratat un penalty (45+3).

Sepsi OSK a reuşit egalarea în repriza secundă, prin Alexandru Tudorie (67), la doar un minut de la intrarea sa pe teren.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a preluat conducerea în minutul 74, prin golul lui Ovidiu Popescu. Andrei Cordea a închis tabela (79), din pasa lui Florinel Coman.

Ce a declarat Andrei Cordea după golul marcat cu Sepsi OSK



Introdus pe teren în minutul 78, Andrei Cordea a reușit să marcheze golul care a stabilit scorul final, iar după meci a vorbit despre perioada dificilă prin care trece.

"Da, este normal să fie greu, mi-au trimis şi din familie, apropiaţii...(n.r. criticile la adresa sa). Am rămas o persoană la fel de modestă, muncesc în fiecare zi, ştiu ce am de făcut. Atât cât intru, 5 minute, 10 minute, încerc să-mi fac treaba.

Orice fotbalist are o perioadă în care nu îi iese jocul. Dacă marcam meciurile trecute, când am avut câteva ocazii mari, lucrurile se schimbau. Se întâmplă, este fotbal, am trecut peste şi sunt conştient că pot să fac lucrurile mai bine", a spus Andrei Cordea după meci.

În ultimele șapte partide, Andrei Cordea a fost mereu rezervă, fiind introdus fie la pauză, fie în repriza secundă a meciurilor.