FCSB a câștigat titlul matematic încă din etapa #7 a play-off-ului Superligii României. Într-un final, formația dirijată de Elias Charalambous a încheiat cu 49 de puncte, la doar trei lungimi în fața celor de la CFR Cluj.

Andrea Mandorlini știe de ce a câștigat FCSB titlul: ”Chiar dacă pare ciudat”

După 2-1 cu Farul Constanța, meciul care le-a asigurat roș-albaștrilor primul titlu în nouă ani, pentru FCSB au urmat trei înfrângeri pe linie, fără gol înscris: 0-2 vs. Universitatea Craiova, 0-1 vs. CFR Cluj și 0-2 vs. Rapid București.

Andrea Mandorlini a vorbit despre titlul adjudecat de trupa milionarului din Pipera, Gigi Becali, și a menționat că cea mai mare calitate a FCSB-ului a avut legătură cu continuitatea lotului.

”(n.r. De ce a câștigat FCSB campionatul?) Continuitatea cred că a fost cea mai mare calitate care a permis FCSB-ului să câștige titlul. Continuitatea, chiar dacă pare ciudat când câștigi un titlu după 9 ani”, a spus Andrea Mandorlini, potrivit ProSport.

FCSB va evolua în primul tur preliminar din UEFA Champions League la începutul stagiunii următoare.

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României