Amicale de lux pentru FCSB în perioada de pregătire. Va juca împotriva posibilelor adversare din Conference League

Vicecampioana României va pleca în cantonament în Olanda, pentru 11 zile, perioadă în care va disputa mai multe meciuri de pregătire, dintre care două foarte puternice.

Amicale de lux pentru FCSB



Formația antrenată de Elias Charalambous va juca împotriva celor de la PAOK Salonic, echipă cu care s-ar putea întâlni în play-off-ul din Conference League. Meciul cu echipa Răzvan Lucescu va avea loc pe 5 iulie.

Al doilea meci de verificare pentru FCSB va fi cu Anderlecht, formație cu care s-a duelat în grupele Conference League, în sezonul trecut. Amicalul se va juca pe 1 iulie.

Analiza lui Helmuth Duckadam despre adversarii europeni



Fostul internațional român a evaluat șansele pe care le au echipele noastre, explicând că misiunea cea mai grea o are CFR Cluj, iar Sepsi OSK ar putea să facă o surpriză plăcută.

"M-aş duce 50-50 la meciurile celor de la FCSB şi Sepsi. Nu cred că FCSB are vreun atu. După primul joc, putem să ne dăm seama. M-aş duce pe o surpriză frumoasă a celor de la Sepsi. Au o strategie interesantă şi un antrenor care se pliază pe strategia lor. S-ar putea să vedem o surpriză frumoasă din partea lor în Europa.

Puteam să cădem mai bine şi era bine dacă am fi căzut mai bine. S-ar putea să avem surprize. Sheriff are mulţi jucători din Africa, care vin să se afirme. S-ar putea ca acolo să fie ambiţia puţin mai mare şi să ne depăşească la acest capitol. Sheriff cred că este favorită, dacă ne uităm la ultimele rezultate obţinute din Europa. Problemă va fi cu CFR. Are un adversar foarte puternic, din Turcia, un campionat peste al nostru", a declarat Helmuth Duckadam, potrivit Playsport.