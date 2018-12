"Am incredere ca anul asta vom lua campionatul!" Meme Stoica stie reteta succesului in lupta pentru titlu: "I-am spus si lui Gigi!"

FCSB e vicecampioana Romaniei, iar stelistii nu au mai reusit sa ia titlul din sezonul 2014-2015.

Sezonul trecut, stelistii au fost invinsi de CFR, iar in precedentele doua de Astra si Viitorul.

Meme Stoica este, totusi, convins ca ghinionul nu se va mai repeta in acest sezon.

Acesta stie ca CFR e principala contracandidata, insa considera ca FCSB are prima sansa la titlu.

"Nu mi-e dor sa lucrez la un club care nu-si poate permite sa aduca decat jucatori gratis, pe salarii de 3.000-4.000, pentru ca nu poti sa faci performanta.

Eu am incredere ca anul asta, neavand handicapul fata de CFR, adica noi jucam cu ei in play-off anul trecut, avand alte 14 meciuri in plus, cred ca vom lua campionatul, daca ne vom calma un pic si vom avea un 11 stabil, cum au toate echipele.

I-am spus lui Gigi ca Tottenham nu a adus pe nimeni in aceasta vara, dar picteaza in campionat, sunt relatii de joc cristalizate. Kane, Lucas Moura... i-a naucit pe Manchester United, 3-0. Bayern, care este un colos, n-a adus pe nimeni, n-are adversar. Real, aproape nimic, City, aproape nimic...", a spus Meme la DigiSport.