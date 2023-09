După opt etape disputate în primul eșalon al României, giuleștenii completează podiumul cu 14 puncte. În consecință, echipa pregătită de Cristiano Bergodi a înregistrat patru victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

"Am început binișor". Ce obiectiv are Rapid în noul sezon

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre startul noului sezon al alb-vișiniilor și a remarcat că trupa lui Bergodi a început bine campionatul.

De asemenea, afaceristul a remarcat că obiectivul Rapidului e să intre în play-off și, ulterior, la finalul sezonului 2023/24 al Superligii României, să se încadreze printre primele trei.

„Avem un obiectiv de sezon, să terminăm în play-off și apoi în primele trei. Suntem mulțumiți de parcurs. Am început binișor, am continuat nu prea bine și acum am reușit să ne revenim. E normal să vină pauza, trebuie să fim în formă și după.

Trebuie să jucăm constant bine dacă vrem să fim în primele trei”, a spus Victor Angelescu, potrivit DigiSport.

În ultima etapă, Rapid București a făcut show cu rivala Dinamo. Echipa s-a distrat în Giulești și i-a învins pe „câini” cu 4-0. Rrahmani, cu o „dublă”, Oaidă, Petrila s-au impus pe tabela de marcaj.

În următoarea etapă, Rapid se va duela cu Oțelul Galați pe teren advers. Ultima confruntare dintre cele două cluburi a fost în 2016, atunci când giuleștenii au învins cu 3-0, tot în deplasare, în Liga 2.

Rapid, în perioada de mercato

Veniri - Andrei Borza (17 ani / fundaș stânga / Farul / 800.000 de euro), Albion Rrahmani (22 de ani / atacant / Ballkani / 600.000 de euro), Claudiu Micovschi (24 de ani / extremă dreapta / Fidelis Andria / gratis), Claudiu Petrila (22 de ani / extremă stânga / CFR Cluj / împrumutat, 500.000 de euro clauză de cumpărare), Cătălin Cîrjan (20 de ani / mijlocaș central / Arsenal / împrumutat), Iulian Cristea (28 de ani / fundaș central / FCSB / gratis), Borja Valle (30 de ani / extremă stânga / Cartagena / gratis), Christopher Braun (31 ani / fundaș dreapta / CFR Cluj / 300.000 de euro), Răzvan Oaidă (25 de ani / mijlocaș central / FCSB / gratis), Omar El Sawy (19 ani / mijlocaș ofensiv / Csikszereda / 400.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Albert Stahl (UTA), Alexandru Despa (Progresul Spartac), Ștefan Lefter (Corvinul), Enrichi Finica (Poli Iași), Antonio Bradu (Corvinul), Alexandru Gheorghe (Metaloglobus)

Plecări - Antonio Sefer (23 de ani / extremă dreapta / Beer Sheva / 500.000 de euro), Valentin Costache (25 de ani / extremă stânga / Ap. Limassol / 200.000 de euro), Florin Ștefan (27 de ani / fundaș stânga / Sepsi / gratis), Damien Dussaut (28 de ani / fundaș dreapta / Farul / gratis), Younes Bnou Marzouk (27 de ani / atacant / gratis), Ljuban Crepulja (29 de ani / închizător / Voluntari / gratis), Kevin Luckassen (29 de ani / atacant / gratis), Hervin Ongenda (27 de ani / mijlocaș ofensiv / gratis), Enrichi Finica (20 de ani / fundaș stânga / Alexandria / împrumutat), Albert Stahl (24 de ani / extremă dreapta / UTA / gratis), Claudiu Belu (29 de ani / fundaș dreapta / Poli Iași / gratis), Andrei Ciobanu (25 de ani / mijlocaș central / Poli Iași / împrumutat), Alexandru Despa (21 de ani / atacant / Tunari / gratis), Alin Demici (23 de ani / fundaș stânga / CS Dinamo / gratis), Cristian Ignat (20 de ani / fundaș central / Mioveni / împrumutat), David Iordache (18 ani / mijlocaș ofensiv / Turnu Măgurele / împrumutat), Claudiu Micovschi (24 de ani / extremă dreapta / UTA / împrumutat)