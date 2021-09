"Am fi meritat să egalăm". Iuliu Mureșan, optimist despre jocul arătat de Dinamo. Ce a declarat despre Dario Bonetti 

Dinamo a pierdut cu FC Botoșani pe teren propriu, scor 1-2. Pentru formația din Ștefan cel Mare a marcat Gabriel Torje, din penalty.

Iuliu Mureșan, directorul tehnic al dinamoviștilor, a vorbit despre meci, considerând că echipa ar fi meritat un rezultat de egalitate.

"Nu așteptam o minune, deoarece am întâlnit o echipă puternică. Am avut un început foarte slab în prima repriză. În repriza a doua am jucat mult mai bine, dar lipsa de experiență a unor jucători. Am fi putut să egalăm și am fi meritat după aspectul celei de-a doua reprize.

Pot să apreciez o dorință și o determinare mult mai mare a jucătorilor. Bonetti e antrenorul echipei, am primit doar un mail că are COVID. E în izolare. Ar trebui să vină la muncă după ce se încheie perioada de carantină. Eu nu am nimic personal cu el, vreau să meargă treaba la echipă.

E o instalație mai veche, e nevoie de 10-15 minute pentru a-și reveni. Nu pornește instant, de aceea a fost nevoie de acea pauză. Exista și un generator dacă ar fi fost o problemă.", a declarat Iuliu Mureșan la finalul partidei.