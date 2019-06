"Am facut tot programul, cantonamentele! Zilele urmatoare se va decide tot!" Edi Iordanescu, cu raspunsul la cea mai arzatoare intrebare

Edi Iordanescu a incheiat sezonul pe primul loc un play-out.

Gaz Metan a castigat si ultimul meci al sezonului, scor 3-1 cu Concordia Chiajna. Edi Iordanescu a oferit, in mare parte, raspunsul la cea mai arzatoare intrebare a momentului in Liga 1.

Edi Iordanescu a declarat ca a stabilit deja programul de vara al echipei, cantonamentele si a inceput sa discute cu jucatorii despre prelungirea contractelor. Iordanescu jr a lasat astfel de inteles ca nu ia in calcul o plecare la FCSB.

"Mai am un an de contract. Am facut tot programul, cantonamentele. Am inceput sa discut cu jucatorii pentru prelungirea contractelor. Restul, nu vrea sa comentez. Probabil, lumea s-a saturat sa vada numele meu peste tot. Zilele urmatoare se va decide tot. FCSB are un lot valoros si un patron care dedice tot. Sunt lucruri despre care nu vreau sa vorbesc pentru ca nu sunt problemele mele. Ce se va intampla de maine, ramane sa vedeti", a declarat Edi Iordanescu la finalul partidei.