"Am avut penalty in minutul 4, ce sa mai spun?!" Coman, TERMINAT dupa infrangerea cu CFR! Ce spune de Balgradean: "N-am dat noi bine, de aia a scos"

Florinel Coman a jucat o repriza in derby-ul cu CFR. A avut doua ocazii mari de gol, insa la ambele faze a intervenit Balgradean.

Coman e nemultumit de arbitrajul lui Istvan Kovacs, care i-a refuzat un penalty FCSB-ului in sminutul 2. 'Mbappe' ii minimizeaza lui Balgradean rolul in obtinerea rezultatului: "N-am dat noi bine!"

"A fost un meci foarte greu cu o echipa care joaca minge lunga. In minutul 4 a fost penalty la Camora, arbitrul nu l-a vazut, nu stiu ce sa mai cred. Am avut noi penalty in minutul 4, ce sa mai spun? Bara Dennis Man, ocazii foarte mari. E greu pe acest teren cu o echipa care joaca minge lunga. Trebuie sa castigam la Craiova. Mai trebuie sa ma antrenez suplimentar, fizic nu sunt 100%.

Am avut o accidentare foarte grea, incerc sa trec peste. Ne gandim la urmatorul meci. Trebuie sa stergem cu buretele ce s-a intamplat. La Craiova trebuie sa mergem sa luam 3 puncte. N-am dat noi bine, de aia a scos Balgradean. N-am reusit s-o bagam, asta este", a spus Coman la Digisport.