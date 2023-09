Vicecampioana României a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii României după victoria cu oltenii, care au rămas fără replică în Ghencea. Alexandru Băluță a revenit în primul 11 al FCSB-ului după accidentarea suferită, chiar împotriva fostei sale echipe, cu care a fost aproape să semneze și în această vară.

Băluță a fost decisiv la golul de 2-0 marcat de Risto Radunovic, dar a fost „întâmpinat” de atitudinea ostilă a galeriei oltenilor, care nu l-a iertat pentru trădare. Fotbalistul a fost huiduit și înjurat de suporterii Craiovei, însă fanii FCSB-ului au replicat, arătându-și susținerea față de el.

Alexandru Băluță: „Era de așteptat să scandeze numele!”

Alexandru Băluță a vorbit la finalul meciului, bucuros pentru victoria obținută, dar și pentru faptul că a revenit pe teren. Întrebat despre scandările fanilor olteni, fotbalistul a declarat că s-a așteptat la o astfel de reacție, însă a evidențiat afecțiunea primită din partea fanilor FCSB.

„Într-adevăr a fost un meci reușit pentru noi, am început foarte bine, am făcut un pressing foarte bun, am pregătit totul ca la carte săptămâna asta, mă bucur că ne-a ieșit și am câștigat. A fost o bucurie să îmi reîntâlnesc foștii colegi, mă leagă amintiri frumoase cu ei, dar din momentul ăsta vreau să mă lege amintiri aici.

Era de așteptat să nu vorbească frumos despre mine, să scandeze numele meu, dar pentru mine e important ce am de făcut aici. Toată lumea din tribune a fost cu mine, m-au susținut, m-au încurajat și pentru mine asta contează. Ne așteptam la un meci greu, am stat foarte bine în teren din punct de vedere tactic, am îndeplinit tot ce ne-a spus Mister și cred că ăsta a fost punctul nostru forte, am profitat de spațiile pe care ei ni le-au lăsat.

Atmosfera a fost superbă, chiar așteptam cu nerăbdare să debutez și eu pe stadion, mă bucur că am debutat cu dreptul. Sincer, nu mă gândeam la scorul ăsta la pauză, și ei erau într-o formă foarte bună, au jucători de calitate, dar se pare că am fost mai buni în seara asta.

Îmi pare rău de punctele pierdute la Arad, trebuie să învățăm din greșeli, se mai întâmplă să fie și dușuri reci, important e că am trecut peste, am reușit să câștigăm, trebuie să muncim în continuare, drumul e lung.

Nu mi-a fost ușor, a fost o perioadă grea, a trebuit să trag din greu să revin în primul 11, mai am de muncit, fizic mă refer și sunt sigur că lucrurile vor fi pe o pantă ascendentă. Unde preferă cei de aici să mă bage în teren, acolo încerc să îmi fac treaba și să aduc un plus echipei”, a declarat Alexandru Băluță la final.