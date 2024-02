Alexandru Albu a zis tot ce avea pe inimă după Poli Iași - Rapid 3-1 

Poli Iaşi a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Rapid, în etapa a 27-a din Superligă. Oaspeţii au condus cu 1-0.

Jucător cu o evoluții apreciate la Rapid în 2024, Alexandru Albu a evoluat sâmbătă seara în nota echipei: modest. La finalul partidei, Albu a susținut că vina eșecului nu este a căpitanului Cristi Săpunaru, care a greșit grav pe golul egalizator al trupei lui Leo Grozau. Apoi, mijlocașul lui Cristiano Bergodi a spus tot ce avea pe suflet și a mizat pe ideea de unitate: erorile dar și victoriile sunt responsabilitatea tuturor.





„Nu digerăm bine deloc, am venit aici încrezători. Am început bine partida, cu ocazii uriaşe. Nu am luat cele mai bune decizii pe ultimii 30 de metri şi asta ne-a costat. A venit acel gol, revenirea lor şi acolo practic au intrat ei în meci.





Nu numai Săpunaru a greşit, a greşit toată lumea. Toţi greşim, suntem o familie… trebuie să ne încurajăm, să ne ridicăm de joc. Ne aşteaptă un meci greu cu UTA, trebuie să luăm cele trei puncte.





(Resimţiţi presiunea luptei la titlu?) Nu, dacă resimţeam presiunea nu cred că mai câştigam 5 din 5. Astăzi nu am luat deciziile cele mai bune. Trebuie să fim un pic mai lucizi pentru că avem calitate foarte mare acolo în faţă. E păcat„, a declarat Alexandru Albu, potrivit Digisport.