Alex Ioniță, pus pe fapte mari la Rapid: „Sunt sigur că o să-mi îndeplinesc obiectivele!” Care este diferența dintre Mutu și Iosif

Rapid a început cu dreptul primul meci din playout. Giuleștenii au câștigat cu 3-1 derby-ul cu Dinamo și și-au asigurat trei puncte importante pentru accederea în barajul de Conference League.

Alex Ioniță (27 ani) a deschis scorul pentru elevii lui Adrian Mutu încă din minutul 3, iar de acolo partida a decurs doar într-un singur sens. Iar autorul golului a mărturisit că victoria nu a fost la fel de dulce fără fanii alb-vișinii în tribună.

Ioniță: „Este un nou început pentru mine”

„Am înțeles că nu am mai câștigat de 14 ani cu Dinamo acasă. Din păcate nu avem fanii alături de noi, ar fi fost o atmosferă frumoasă în tribune.

Este un nou început pentru mine, muncesc în fiecare zi pentru asta, sunt sigur ca o să-mi îndeplinesc obiectivele”, a declarat Alex Ioniță la finalul meciului.

De asemenea, mijlocașul giuleștenilor a precizat că meritul pentru golul înscris i se datorează lui Adrian Mutu, fără a-i lua din merite lui Mihai Iosif, care a croit tactica în așa fel încât să surprindă apărarea lui Dinamo.

Ioniță: „Domnul Iosif a promovat echipa când nimeni nu mai spera”

„E ceva lucrat la antrenament. Mister ne-a cerut să facem pressing, am avut un culoar unde am putut urca și am înscris. Mă bucur că am putut ajuta echipa. Mi-a zis să mă mișc foarte mult între linii, să atac spre poartă și să trag de la distanță.

Domnul Iosif și-a făcut treaba cu vârf și îndesat la Rapid. A promovat echipa când nimeni nu mai spera la asta. Dar se pare că această schimbare a avut un efect benefic pentru echipă. Încerc să am continuitate, să prind cât mai multe minute. Acesta este obiectivul, să am continuitate”, a precizat Alex Ioniță.