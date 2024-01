Alex Chipciu a rememorat perioada în care juca la Steaua, actuala FCSB, formație patronată de Gigi Becali. În prezent component al formației U Cluj, brăileanul consacrat la FC Brașov e un exemplu de seriozitate și dăruire și la 35 de ani. A devenit unul dintre liderii formației lui Ioan Ovidiu Sabău și reușește meci de meci să aducă sclipiri în jocul formației de pe Cluj Arena.

Tip cu personalitate, Chipciu a spus mereu ce gândește și a avut un discurs cu argumente solide. Nu a uitat perioada când juca pentru FCSB, actualul lider al campionatului, și consideră că FCSB e Steaua. Cu Gigi Becali, fotbalistul de la U Cluj a avut o relație plină de frământări, dar doar la începuturile sale la gruparea roș-albastră.

Alex Chipciu vs Gigi Becali! Ce i-a cerut patronul de la FCSB: "Războinici pe teren!"

Chipciu a povestit că la început era măcinat de gânduri când Becali îl critica. Treptat, s-a oțelit din punct de vedere mental și chiar era sunat de milionarul din Pipera. Becali i-a spus lui Chipciu că va deveni cel mai bun. Firesc, după patru ani petrecuți la Steaua (2012-2016), Chipciu s-a transferat în străinătate, la Anderlecht.

„Nu mi-a fost teamă de domnul Becali, probabil m-a afectat puţin. Dacă mă critica, la început aveam tendinţa de a fi timorat. Apoi însă, când mi-am dat drumul la joc, m-a sunat şi mi-a zis că o să fiu cel mai bun. M-a sunat şi mi-a zis că asta vrea să vadă, războinici pe teren.

(n.r.: - Acum ai mai fi timorat de Gigi Becali?) Am 35 de ani acum, nu mai gândesc ca la 22 de ani. Am învăţat să nu mai iau lucrurile personal. Eu am avut o relaţie foarte bună. Mă suna când eram la naţională. Probabil s-a supărat pe mine când am ajuns la CFR Cluj”, a declarat Alex Chipciu, potrivit Orange Sport.

21 de meciuri, 5 goluri și 4 pase decisive a strâns Chipciu la U Cluj în acest sezon

8 este locul pe care încheie U Cluj anul 2023, după 21 de etape din acest sezon de Liga 1

Alex Chipciu a fost transferat de FCSB de la FC Brașov în ianuarie 2012, după ce Gigi Becali a achitat aproape două milioane de euro în schimbul său. În iulie 2016 a fost vândut la Anderlecht cu 3 milioane de euro. Patru trofee a câștigat alături de FCSB.