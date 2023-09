Adrian Porumboiu, upercut ironic spre Gigi Becali

La două puncte în spatele echipei lui Elias Charalambous se află CFR Cluj, formație care a suferit multe modificări în lot, dar Ioan Varga, patronul formației din Gruia, și Andrea Mandorllini, tehnicianul italian, au asamblat o echipă redutabilă.

Gigi Becali susține că nu se mai implică la echipă și îi lasă mână liberă cipriotului Charalambous, fost jucător la FC Vaslui, sub comanda lui Adrian Porumboiu, om de afaceri care în urmă cu mulți ani reușise să facă din gruparea din Moldova una dintre cele mai spectaculoase grupări din fotbalul românesc de după 1989.

Porumboiu și Becali, prietenie veche, mereu "simpatică"

Porumboiu, fost ecuson FIFA, a vorbit despre ultimele evenimente de la FCSB, formație care a făcut cinci transferuri reușite în vară: Vlad Chiricheș, sud-africanul Ngezana, croatul Damjan Djokovic, Alex Băluță și Cristi Ganea.

Porumboiu a pedalat în spirit ironic pe subiectul implicării lui Becali la echipă. "Cel mai bun antrenor îl are FCSB-ul. Acum, ca să glumim. Nu știu, Gigi când vede meciurile în sufrgerie e în pijama, în trening ? Aș fi curios să aflu. Acasa nu stă nimeni in costum. Probabil că are un ecran mare și se uită”, a declarat Porumboiu, potrivit Playsport.

Ionel Dănciulescu a zis recent că Elias Charalambous e "A3" la FCSB. Citește mai multe detalii AICI.

Fostul atacant s-a referit la faptul că tot Becali ar face echipa, urmat de secundul Mihai Pintilii. Cipriotul ar avea a treia... opțiune.

Farul Constanța - FCSB 0-1

FCSB a câștigat în etapa a noua la Ovidiu, scor 1-0 cu Farul.

În urma acestei victorii, FCSB a rămas pe prima poziție și și-a mărit avantajul față de locul doi la patru puncte acum. Roș-albaștrii au 21 de puncte, în timp ce Farul Constanța se situează pe locul 11 cu doar nouă puncte.

În următoarea etapă, FCSB va face deplasarea la Sibiu pentru jocul cu FC Hermannstadt (joi, 21 septembrie, ora 19:00). Farul Constanța se va deplasa la București pentru meciul cu Dinamo (vineri, 22 septembrie, ora 21:00).