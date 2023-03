Ultima confruntare dintre cele două echipe s-a întâmplat în runda cu numărul 30 din sezonul regulat. Farul Constanța s-a impus, atunci, cu 2-1 la Ovidiu în fața lui Rapid București.

Adrian Mutu, mesaj războinic înainte de Rapid - Farul: „Vrem să câștigăm!” Ce a spus despre Denis Alibec

Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor, a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului dintre Rapid și Farul, evidențiind obiectivul echipei sale: de a se califica în cupele europene.

De asemenea, tehnicianul a mai spus că îi urează mult succes lui Denis Alibec să devină golgheterul României în preliminariile Campionatului European din 2024 cu naționala condusă de Edward Iordănescu.

Adrian Mutu a mai spus și că Marko Dugandzic, croatul Rapidului care se află pe locul doi în topul golgheterilor din acest sezon al campionatului României, speră să-și mențină poziția respectivă.

„Este un meci greu, dificil. Jucăm cu echipa de pe primul loc, îi știm. I-am întâlnit acum un meci. Știm ce ne așteaptă și vrem să câștigăm. În ceea ce privește fanii, noi suntem diferiți. La noi poate intra oricine pe stadion. E un episod care a trecut și nu mai are rost să vorbim despre el. Am avut foarte mult ghinion în meciul de la Constanța, de la Ovidiu. Am primit, să spun așa, un rezultat nemeritat, dar nu avem ce face. Știm ce forță are Farul, ce pot băieții. Putem să numim și așa, că vrem să ne luăm revanșa. Să ne îndeplinim noul nostru obiectiv. Și pentru a face asta, avem nevoie de victorii.

Din partea noastră nu cred (n.r. că va fi un meci închis). Noi jucăm, am jucat cu orice echipă. Vrem să câștigăm, mergem tot timpul la victorie, vrem să facem fotbal. Acest loc din play-off l-am meritat din plin și vrem să vedem unde putem ajunge și, în același timp, să vedem și la ce nivel putem ajunge. (n.r. pe cine e presiunea mai mare?) Pe cei care au declarat că se luptă la titlu. Noi nu am declarat acest titlu. Noi am spus că obiectivul nostru e participarea în competițiile europene. O să fie între Rapid și Farul un meci spectaculos, cu siguranță.

Dugandzic în momentul de față e golgheterul campionatului, deci trebuie să dea și el goluri să se mențină pe această poziție. Am mai vorbit despre Alibec, nu are rost să-l tot alint tot timpul. În ceea ce privește dorința sa de a ajunge golgheterul României din preliminarii, îi urez baftă. Farul va veni tot timpul la victorie. Dar și noi vom opune rezistență, că vrem să câștigăm meciul. Asta vom face mâine seară. Avem și noi accidentații noștri, bineînțeles. Avem și jucători care au fost la loturile naționale, care au fost pe drumuri, dar eu cred că mâine vom putea alinia un prim-11 care poate câștiga acest meci”, a spus Adrian Mutu.