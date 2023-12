Adrian Mutu, la CFR Cluj? Andrea Mandorlini oferă un răspuns tăios

Într-un interviu acordat la începutul acestei săptămâni, Varga a transmis că CFR Cluj trebuie să câștige cele patru meciuri rămase din 2023. În caz contrar, "va începe revoluția" în Gruia, urmând să existe modificări atât în lot, cât și la nivelul băncii tehnice.

Andrea Mandorlini, despre varianta Adrian Mutu la CFR Cluj

CFR Cluj nu a câștigat meciul cu Rapid, din Cupa României, însă a obținut o remiză (0-0) în urma căreia formația din Gruia s-a calificat în sferturile de finală. Pentru ardeleni urmează duelurile din Liga 1 cu FCSB, Sepsi și U Cluj.

Adrian Mutu ar fi o variantă pentru banca lui CFR Cluj. Tehnicianul italian din Gruia a oferit un interviu în presa din țara natală în care a comentat această variantă. Deși Andrea Mandorlini a fost confirmat pe banca tehnică, cel puțin până la finalul acestui an, în presă au apărut informații potrivit cărora

"Eu am 30 de ani pe banca tehnică, el abia a început. Nu ne putem compara. Nu mă simt în pericol, chiar dacă știu că depind de rezultate", a spus Andrea Mandorlini, într-un interviu pentru TMW.

Adrian Mutu (44 de ani), fost antrenor la Rapid, se află sub contract cu formația azeră Neftchi Baku până în iunie 2025.

Andrea Mandorlini: "În România se caută doar scandal. L-au sunat pe tatăl lui Deac după ce l-am lăsat pe bancă"

În cadrul aceluiași interviu, Mandorlini le-a explicat italienilor situația de la CFR Cluj, dar și faptul că presa din România ar încerca să destabilizeze clubul.

"Îmi pare foarte rău, mai ales că aceste știri au o vizibilitate importantă în Italia, unde mi-aș dori să mă întorc într-o zi. Mereu e aceeași poveste. Presa din București încearcă să destabilizeze celelalte echipe. Suntem pe locul doi, dar presiunea a crescut și există controverse 'politice'. Poate că le e frică de noi pentru că ei nu au mai câștigat de multă vreme.

Eu am ajuns aici și am moștenit o echipă în construcție, care și-a schimbat opt titulari. Obiectivul a fost să restructurăm echipa și să facem un proiect atractiv. Până acum am reușit, avem mulți tineri care practică un fotbal bun. Toate echipele trec prin momente dificile în timpul unui sezon, inclusiv Manchester City nu a mai câștigat de câteva jocuri. Noi suntem mulțumiți cu ce am reușit până acum, la fel și conducerea.

Vă dau un exemplu. Câteva săptămâni l-am lăsat pe Deac, unul dintre liderii echipei, pe bancă, iar posturile TV l-au sunat imediat pe tatăl lui pentru a-l întreba despre decizia mea. S-a creat un caz care nu există. Jucătorul și-a prezentat scuzele pentru cuvintele tatălui său. Problema e că după fiecare eșec își doresc să te trimită acasă. Dacă nu exista un play-off și eram pe locul 8, atunci aș fi înțeles, dar e clar că aici se caută numai scandalul, mult mai mult decât în Italia. Clubul mi-a încredințat un nou proiect prin care se dorește creșterea tinerilor jucători. E o schimbare radicală, care are nevoie de timp", a mai spus Mandorlini.