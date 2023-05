CFR Cluj a pierdut al doilea meci consecutiv în Liga 1. După eșecul cu Farul Constanța, 0-1, ardelenii au fost învinși și Rapid, 1-3, și i-au cedat FCSB-ului poziți a doua în clasament.

Dan Petrescu a dat buzna peste Adrian Mutu la interviu

Nervos pe desfășurarea partidei, Dan Petrescu (55 ani) a plecat direct la vestiare și nu s-a mai salutat cu Adrian Mutu (44 ani). Însă, după ce s-a calmat, „Bursul” a dat buzna chiar în timpul interviului pentru a-l felicita pe antrenorul Rapidului pentru succes. Fapt ce l-a făcut pe „Briliant” să zâmbească.

„A rămas dator că nu ne-am salutat după meci, mă bucur că a făcut gestul ăsta. Îl înțeleg pe Dan, e învățat să câștige. Puneți-vă în pielea lui și a celor de la CFR, au câștigat cinci campionate și acum au început să scârțâie puțin.

Normal că apar și astfel de lucruri, nu eram supărat pe Dan, înțeleg aceste sentimente”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului.

Dan Petrescu a trăit la cote maxime partida din Giulești. În prima repriză a fost avertizat de Marcel Bîrsan cu cartonașul galben, după ce a protestat că faultul lui Răzvan Onea (24 ani) asupra lui Ermal Krasniqi (24 ani) nu a fost sancționat.

Adi Mutu: „Am făcut un meci extraordinat!”

Tehnicianul giuleștenilor este încântat de modul în care elevii săi au evoluat contra campioanei României. Mai ales în repriza a doua, când s-au organizat foarte bine fizic pentru a bloca atacurile CFR-ului.

„Atunci când eram în dificultate, tot ce aveam în minte era să redresez echipa. Cred că am fost puțin influențat și de acel penalty foarte rapid și de golul doi, foarte frumos, combinativ, e meritul întregii echipei. Și bineînțeles al lui Kait că a finalizat. Cred că am făcut un meci extraordinar astăzi. Atât în prima repriză, când am reușit să marcăm, și mai ales în repriza a doua când am început să suferim și ne-am apărat foarte bine împotriva unei echipe care fizic stă foarte bine. Mă bucur că am terminat cu bine.

Suntem la Rapid, presiunea e mare, oamenii vor să se bucure”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 43 de puncte

2. FCSB - 40 de puncte

3. CFR Cluj - 38 de puncte

4. Universitatea Craiova - 35 de puncte

5. Rapid - 34 de puncte

6. Sepsi OSK - 25 de puncte