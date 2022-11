Adrian Mutu i-a cucerit pe rapidiști: „A venit momentul ca Giuleștiul să îi strige numele!” Promisiunea făcută fanilor 

Până acum, Rapid traversează un sezon excelent. După 16 etape scurse, giuleștenii ocupă locul 2, cu 32 de puncte, la 8 puncte în spatele liderului Farul Constanța, care are un joc în plus.

Giuleștenii, încântați de cum arată Rapidul cu Adrian Mutu

În runda a 17-a, Adrian Mutu (43 ani) va primi vizita FCSB-ului, duminică, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro, pe Arena Națională. Iar înaintea derby-ului, liderul galeriei din Giulești a anunțat, că de acum încolo, „Briliantul” va beneficia de un tratament special la meciurile de pe teren propriu.

Fanii îl vor aclama pentru rezultatele obținute dar și pentru promisiunea pe care le-a făcut-o fanilor, că nu va antrena în România la Dinamo sau Steaua.

„Este prima oară când i-am scandat numele lui Adrian Mutu. Atâta timp cât are 18 meciuri fără înfrângere și are un palmares foarte frumos la Rapid, cariera lui de antrenor crește odată cu Rapidul. Până să vină la Rapid nu a confirmat nicăieri. Și uitați-va acum ce rezultate are. A venit momentul ca Giulestiul să îi strige numele lui Adrian Mutu, datorită rezultatelor. Să nu uităm jocul prestat de echipă cu Farul Constanța. După a urmat jocul cu CFR Cluj și am văzut un fotbal care a cam lipsit în ultimii ani. Și am avut această stare de bine și am simțit să îi scandăm numele.

Ați văzut la noi să contestăm un antrenor de când venim de la ligile inferioare? Am avut momente când echipa nu a jucat nimic și tot l-am susținut. Îl vom susține în continuare, până când va pleca de la Rapid. Nu este vorba că nu înjură rivalele. Nu o să mai antreneze Adi Mutu în România. Nu va merge să antreneze Steaua și Dinamo. Am avut o discuție cu el. I-am înțeles poziția, îi respectăm statutul, el ne respectă pe noi.

Tocmai din acest motiv, noi, suporterii Rapidului, suntem diferiți. Noi ne purtăm jucătorii pe brațe. Noi atât cerem de la jucători, să își apere blazonul și să își dea viața pe teren cum și noi stăm în frig și dăm din banii noștri”, a declarat Liviu Ungurean pentru PlaySport.

VIDEO Adrian Mutu, înainte de Rapid - FCSB