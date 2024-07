Adrian Mutu e gata să revină pe banca tehnică! "Îți spun sincer"

Fostul antrenor al CFR Cluj, formația de care s-a despărțit după umilința din sferturile de finală ale Cupei României cu divizionara secundă Corvinul Hunedoara, scor 0-4, a declarat că este pregătit să preia conducerea unei noi echipe

Experiența la CFR Cluj: O lecție valoroasă

Adrian Mutu nu regretă timpul petrecut la CFR Cluj, chiar dacă a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește condițiile de lucru.

„Pot să fie anumite probleme la orice echipă, dar nu mă așteptam la ceea ce am găsit acolo. Aveam o relație bună cu Neluțu Varga. Iar eu nu știam, îți spun sincer că nu știam. Nu mi-a spus adevărul și nu regret că am fost la CFR. Și a fost ok și m-am descurcat bine, dar eu nu am condițiile necesare pentru a face performanță,” a declarat Mutu, la iAMSPORT.

În ciuda acestor provocări, Mutu consideră că a avut multe de învățat și este mândru de performanțele obținute.

Mai mult, "Briliantul" consideră că statisticile nu mint.

„Când ai 1,80 de puncte pe meci, e o statistică extraordinară. Voiam să văd cum e în România la o echipă aflată la un nivel mai sus decât cel al Rapidului din ultimii ani... Mă refer la performanță, că CFR a câștigat titluri, e presiune,” a adăugat Mutu.

Adrian Mutu, viitor selecționer? Ce a răspuns "Briliantul"

După ce contractul selecționerului Edward Iordănescu a expirat, speculațiile privind numirea unui nou selecționer național au început să apară.

Adrian Mutu a fost considerat unul dintre favoriți pentru această funcție. Cu toate acestea, „Briliantul” a fost clar în răspunsul său privind această posibilitate.

„Nu, hai să nu vorbim de asta. Îmi place mai mult să fiu antrenor la o echipă de club, sincer vă zic. Nu aș putea să dau un răspuns în ceea ce privește această problemă. Nu știu ce răspuns aș da, în momentul ăsta vreau să antrenez o echipă de club, nu mă gândesc la alte lucruri,” a declarat Mutu pentru Fanatik.

„Sunt și alți antrenori mult mai în vârstă și experimentați care sunt liberi, poate ei sunt mai indicați pentru postul acesta,” a adăugat Mutu.