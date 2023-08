Adrian Mititelu Jr. nu se oprește! O nouă reacție dură la adresa lui Marius Șumudică: "Nu sunt ipocrit în clipa de față"

"Instalarea" lui Marius Șumudică (52 de ani) la FCU Craiova părea iminentă, dar lucrurile s-au blocat, astfel că oltenii se vor orienta către alt antrenor.

Imediat, cele două părți au avut un schimb dur de replici în spațiul public. După ce Adrian Mititelu l-a atacat pe antrenor, fiul său a publicat toate sumele din contractul propus de FCU Craiova, apoi a dezvăluit că Marius Șumudică s-ar mai fi autopropus la echipă după plecarea lui Nicolae Dică.

Adrian Mititelu Jr. nu-l 'iartă' pe Marius Șumudică

Oficialul oltenilor a dezvăluit care a fost unul dintre motivele pentru care nu s-a mai ajuns la o înțelegere cu tehnicianul român, trimițând și câteva săgeți.

"O să vedeți că nu va mai antrena în următorul an sau doi. Va veni pe 7-8000 de euro pe lună peste 3 ani în SuperLiga. Păi cred asta, pentru că dacă nu îi iese următoarea data, nu are ce să mai facă. Nu am nicio problemă. Eu l-am dorit foarte mult, nu sunt ipocrit în clipa de față. Însă, nu poți acum să te afișezi în Mafalda.

El a zis că ‘Vezi că eu am cerut niște lucruri normale. Băi băiatule vrei să mă dai afară deja, nu îmi dai banii’ (n.r. este vorba despre o clauză din contract). Păi i-am zis că vine la Craiova să fie sigur că dacă îl dăm afară îi dăm 300.000 de euro", a spus Adrian Mititelu Jr, potrivit Fanatik.