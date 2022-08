Recent, Mititelu excludea posibilitatea de a-l vinde pe Andrea Compagno, mai ales la FCSB, însă, în cele din urmă, a bătut palma cu Gigi Becali și a încasat 1,5 milioane de euro în schimbul atacantului italian.

Adrian Mititelu: "îl dau pe Bauza la FCSB sau CS U Craiova pentru 5 milioane de euro"

Patronul oltenilor spune că orice jucător de la FC U Craiova este acum de vânzare și este gata să vândă chiar și rivalei din oraș.

În ceea ce îl privește pe Juan Bauza, probabil cel mai valoros jucător din lotul echipei lui Marius Croitoru, Adrian Mititelu spune că e gata să se despartă de mijlocașul argentinian, însă doar în schimbul unei sume uriașe: 5 milioane de euro.

"Da, există interes mare de la FCSB pentru Bauza, dar este exclus să plece. Nu poate să ajungă acolo pentru că el are o valoare mult mai mare. Așa este, și la Compagno am spus la fel, dar diferența dintre ei este mult mai mare. Eu nu spun că nu-l dau la FCSB. Eu mi-am schimbat politica și nu mai vreau acel Adrian Mititelu care nu vindea nimănui. Am fost considerat după aia prostul României și se spunea că nu știu să facă management fotbalistic.

Acum mi-am revenit, nu mai sunt prostul de atunci. Dacă FCSB și chiar CS U vor să cumpere jucători, îi vând, n-am nicio problemă. Domnul Rotaru are bani. Să-mi dea și mie 5 milioane și îl dau pe Bauza. Care e problema? Eu sunt sărac. Îmi mai trebuie 5 milioane ca să termin baza. Cum să creștem? Eu nu am afaceri cum au domnii Șucu, Becali sau Rotaru. Eu trebuie să supraviețuiesc și vreau să arăt că știu să fac și eu management sportiv. Dacă FCSB vrea să cumpere un jucător și acceptă prețul, îl dau", a spus Adrian Mititelu, la emisiunea Ora Exact

Juan Bauza (26 de ani) joacă la FC U Craiova din iulie 2021. Inițial, argentinianul a fost împrumutat pentru 50.000 de euro de la Csikszereda, iar ulterior a fost transferat definitiv în schimbul sumei de 150.000 de euro.

În primul său sezon la FC U Craiova, Bauza a jucat în 25 de meciuri, a marcat cinci goluri și a oferit cinci pase decisive. În actuala stagiune, argentinianul a oferit două assist-uri în trei meciuri, însă a suferit o accidentare la meciul cu FCSB (1-1) și va reveni pe teren la mijlocul lunii septembrie.