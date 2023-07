Oltenii și-au revendicat primul loc în play-out-ul Superligii cu 36 de puncte. După nouă etape disputate în partea a doua a campionatului, FCU Craiova a înregistrat patru victorii, patru rezultate de egalitate și o singură înfrângere.

Adrian Mititelu e cât se poate de sincer: „Mi s-a tot scârbit”. Ce îl nemulțumește

În stagiunea recent încheiată, Adrian Mititelu, patronul trupei din Bănie, l-a numit pentru a șaptea oară antrenor la FCU pe Nicolo Napoli, care a rezistat doar până la finalul campionatului.

Acum, finanțatorul a precizat că s-a săturat să tot schimbe tehnicienii. De asemenea, Mititelu a remarcat că în cazul în care nu ar fi existat probleme la echipă, atunci FCU ar fi încheiat sezonul pe podium.

„Eu zic că dacă nu era imposibilitatea tehnică de astă vară, eu zic că anul acesta eu terminam pe doi sau trei, ori noi am pierdut foarte multe puncte. Eu voiam să iau cu trei etape înainte măsuri, dar n-am putut, pentru că Peluza Sud mă amenința.

Tot am sperat, dar n-am putut, nu că nu am putut, dar n-am vrut să agit apele, îmi venise și ordin de detenție, dar am zis, lasă domnule, că va fi bine. Încă nu eram convins că este o soluție greșită și că era doar o chestiune de moment, știți cum e peste tot, e lasă că o să fie, tot nu voiam să schimbă antrenor, că și mie mi s-a scârbit de tot schimbat antrenorii”, a spus Adrian Mititelu, potrivit SportTotal.

FCU Craiova, în perioada de mercato

Veniri - Gabriel Compagnucci (31 de ani / fundaș dreapta / Argentina / CA Belgrano / 200.000 de euro), Vladislav Blănuță (21 de ani / atacant / Moldova, România / Pescara / 250.000 de euro) Moses Abbey (20 de ani / mijlocaș ofensiv / Ghana / Ravenna FC / liber de contract), Andrea Padula (27 de ani / fundaș stânga / România, Italia / AC Bellinzona / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Vlad Pop (22 de ani / mijlocaș central / România / CS Mioveni), Alexandru Raicea (26 de ani / extremă dreapta / România / Viitorul Pandurii Tg. Jiu), Mario Enache (19 ani / portar / România / ACSO Filiași)

Plecări - Sorin Mogoșanu (30 de ani / portar / România / contract încheiat), Lorenzo Paramatti (28 de ani / fundaș central / Italia / contract încheiat), Jeremy Huyghebaert (34 de ani / fundaș stânga / Belgia / contract încheiat), Matheus Mascarenhas (24 de ani / fundaș stânga / Brazilia / contract încheiat), Alexandru Vodă (24 de ani / fundaș dreapta / România / contract încheiat), Gabriel Enache (32 de ani / fundaș dreapta / România / contract încheiat), Samuel Asamoah (29 de ani / închizător / Togo / contract încheiat), Francois Marquet (28 de ani / mijlocaș central / Belgia / contract încheiat), Ionuț Zanfir (22 de ani / mijlocaș central / România / contract încheiat), Alexandru Blidar (20 de ani / mijlocaș dreapta / România / contract încheiat), Giovanni Piccolomo (29 de ani / mijlocaș ofensiv / Brazilia / contract încheiat), Benjamin Van Durmen (26 de ani / extremă stânga / Belgia / contract încheiat), Marius Ciobanu (20 de ani / extremă dreapta / România / contract încheiat)