Comisia de Disciplină a decis ca Sepsi să câștige meciul la ”masa verde”, cu 3-0, iar FCU Craiova să fie joace fără suporteri în deplasare pentru următoarele șase partide. În plus, ambele cluburi au fost amendate: 25.000 de lei pentru Sepsi și 22.500 pentru FCU Craiova.

În urma acestei decizii, Sepsi, care ocupă ultimul loc de play-off, s-a distanțat la șapte puncte de FCU Craiova în clasament. Pe locul șapte este Petrolul, care are patru puncte în minus față de echipa lui Cristiano Bergodi.

Adrian Mititelu a tunat: ”Am fost executați!”

„Surprinzător și nu prea. Din punct de vedere legal și procedural, noi am fost executați, nu am fost judecați. Nu am comis nicio abatere de la regulament, ne-am comportat ireproșabil și în conformitate cu regulamentul nu ni se poate imputa nimic. Probabil s-a dorit să se dea un exemplu și au ales calul de bătaie al fotbalului românesc din ultimii 50 de ani.

Operațiunea Sepsi în play-off cu orice preț funcționează. Minoritatea maghiară nu avea nevoie de un astfel de eveniment pentru că eu zic că va crea o falie între români și cetățenii noștri de altă etnie, mai mare, va înverșuna discursul național. Această decizie nu va face decât să pună paie pe foc.

Eu spun că nu s-a făcut dreptate, acum realizez că nu s-a schimbat nimic, acești oameni de la comisie s-au descalificat profesional. Ei nu au judecat în conformitate cu situația de fapt, ei au făcut o execuție”, a spus Adrian Mititelu, pentru SPORT.RO și PRO TV.

FC U Craiova a anunțat că va face apel după decizia Comisiei de Disciplină. Oltenii se vor îndrepta mai întâi către Comisia de Recurs, iar ulterior, dacă va fi nevoie, la TAS.

După decizia Comisiei de Disciplină, Sepsi are 37 de puncte și ocupă locul 6, ultimul care duce în play-off

FC U Craiova rămâne pe locul 8, la șapte lungimi în spatele lui Sepsi, cu cinci etape rămase din sezonul regulat