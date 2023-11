Adrian Mititelu a spus tot ce crede despre Craiova lui Rotaru, chiar în ziua derby-ului din Oltenia

Adrian Mititelu susține că nu mai are nicio pojghiță de ură în privința echipei lui Mihai Rotaru, CS Universitatea Craiova, formație pe care FCU Craiova o va întâlni sâmbătă seara, de la 21:15, pe stadionul "Ion Oblemenco", într-o partidă care stârnește mari orgolii.

Adrian Mititelu: "Ce răutăți să mai am? Să fie sănătoși!"

Omul de afaceri care conduce gruparea FCU spune că a pus într-un colț al trecutului tot războiul pe care l-a avut cu formația lui Mihai Rotaru, grupare ironizată de Mircea Rednic, cel care de multe ori punctează că "echipa lui Adrian Mititelu e adevărata Universitatea Craiova".

“Ce răutăți să mai am? Eu sunt FCU, fosta Universitatea, fosta Știința. Ei sunt actuala CS Universitatea. Să fie sănătoși! Au trecut 10 ani de atunci, ce să mai? Fiecare pe drumul lui", a declarat Adrian Mititelu, potrivit Sport Total FM.

„Ne așteaptă un meci foarte important pe care sper să îl câștigăm. Sper să joace într-o atmosferă foarte bună, iar noi ne dorim toate cele trei puncte. Nu are importanță că am jucat acum două zile cu Zalău, e mult mai important că am reușit să câștigăm în Cupa României, iar acum atmosfera în echipă este bună.

Cred că rivalitatea e un foarte bună în fotbal, iar în astfel de meciuri derby cred că cel mai bine e cum ne prezentăm. Trebuie să demonstrăm că putem să facem fericiți suporterii. Nu mi se pare că este vreo echipă anume favorită în acest meci. Trebuie să jucăm meciul cu inima. Fac un apel la suporteri și le transmit că avem nevoie de ei și de sprijinul lor. Nu este suficient să fim doar noi prezenți pe teren, avem nevoie și de ei", a spus Costantino, antrenorul lui FCU, înaintea derby-ului cu CS Universitatea Craiova.