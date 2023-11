Cele două echipe s-au întâlnit în a 16-a etapă din sezonul regulat al Superligii României. Aproape 10 mii de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la confruntarea dintre FCSB și FCU Craiova.

Adrian Mititelu a dat verdictul după eșecul cu FCSB

Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, a vorbit după eșecul cu FCSB și a subliniat că nu reușește niciodată să învingă echipa patronată de Gigi Becali.

De asemenea, finanțatorul a subliniat că are încredere în antrenorul echipei și că până acum sezonul pare compromis.

„E un handicap, credeam că se întâmplă ceva în seara asta. Poate data viitoare. De 20 de ani mă chinui să-l bat pe domnul Gigi Becali. În seara asta nici nu meritam. Nu au putut. Am început bine jocul, dar am luat două goluri în două minute, pe greșeli personale. E o lecție pentru noi, sperăm să învățăm din ea. Noi așteptăm victoriile, pare un an compromis.

Vrem să ne adunăm, știm unde am greșit. Să încercăm să luăm deciziile cele mai bune. Sper să avem și rezultate într-o zi. Jucători avem, dar se pare că nu se leagă prea multe. Eu am încredere că acest antrenor va reuși să creeze o echipă competitivă. Eu sunt convins că o să-i învingem exact când le va fi cel mai greu”, a spus Adrian Mititelu.

FCSB - FCU Craiova 2-1

Roș-albaștrii au deschis scorul în prima repriză, grație reușitei lui Florinel Coman din minutul nouă. Winger-ul a executat cu finețe o lovitură liberă din banda dreaptă.

În minutul 12, Darius Olaru a majorat diferența după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri. În partea secundă, Blănuță a înscris pentru FCU Craiova în minutul 65.

Cu un om în minus, după ce Vali Crețu a văzut cartonașul roșu în minutul 57 în urma unei intrări dure la Bahassa, FCSB a câștigat cu 2-1 și a obținut toate cele trei puncte.

Echipele de start

FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Djokovic, Ad. Șut, Olaru - Al. Băluță, Radaslavescu, Fl. Coman

Rezerve: A. Vlad - Dawa, Haruț, Miculescu, Gogescu, M. Toma, Ov. Popescu, Cr. Ganea, D. Rotariu

Antrenor: Elias Charalambous

FCU Craiova: Gurău - R. Negru, Compagnucci, Lacroix, Mascarenhas - Dr. Albu, Van Durmen - Sidibe, A. Chițu, Bahassa - V. Blănuță

Rezerve: R. Popa - D. Henriques, V. Pop, V. Achim, Baeten, Blidar, Asamoah, M. Ilie, Ibrahim

Antrenor: Giovanni Costantino